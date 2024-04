Sblocca il catalogo mondiale di Netflix con una VPN: ecco come fare

Ci sono utenti che perdono ore e ore, letteralmente, ogni mese per trovare un film o una serie tv da guardare dopo cena su Netflix. In alcune occasioni, la ricerca non porta da nessuna parte: questo accade perché il catalogo italiano non è completo come altri cataloghi, su tutti quello di Netflix USA.

Se hai la passione per le serie tv straniere e ti capita di frequente di dover rinunciare alla visione di un contenuto, devi sapere che esiste una soluzione: accedere a Netflix con una connessione VPN, usando uno dei tanti server posizionati negli Stati Uniti d'America; in questo modo simulerai una connessione dall'America, sbloccando in automatico il catalogo mondiale Netflix USA. Una delle migliori VPN disponibili sul mercato è NordVPN, oggi in offerta a 3,69 euro invece di 8,29 euro.

Come sbloccare il catalogo mondiale di Netflix con una VPN

Per sbloccare il catalogo Netflix USA occorre attivare una VPN e connettersi a un server americano; una volta che la connessione è attiva, supererai il blocco geografico e avrai accesso in automatico all'intero catalogo mondiale di film e serie TV.

Dal momento che la VPN ti serve per guardare contenuti in streaming, tra le soluzioni migliori si annovera NordVPN, servizio leader per quanto riguarda la velocità di connessione VPN, di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza. In più NordVPN offre funzionalità di sicurezza avanzate che altre concorrenti non hanno e una privacy eccellente, grazie all'opzione Threat Protection e una rigorosa politica no log.

Il piano di due anni di NordVPN è in queste ore in offerta a 3,69 euro al mese. In più è possibile beneficiare di tre mesi extra di servizio in regalo, con la possibilità di richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.