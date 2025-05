Sblocca i tuoi contenuti preferiti: ExpressVPN è in sconto del 60%

Se ti piace guardare film, serie TV o eventi sportivi in streaming ma i limiti geografici ti impediscono di accedere a certi cataloghi, ExpressVPN è la chiave per superare questi blocchi. Con questa VPN puoi accedere liberamente a contenuti da tutto il mondo, inclusi quelli di Netflix, Disney+, Hulu, BBC iPlayer e molti altri, anche quando non sono disponibili nel tuo paese.

ExpressVPN è tra le VPN più affidabili e performanti, e in questo momento puoi attivare l’abbonamento biennale con uno sconto del 60%: solo 4,87€ al mese, con 4 mesi aggiuntivi gratuiti. In più, hai 30 giorni per chiedere il rimborso se non sei soddisfatto.

Perché scegliere ExpressVPN per lo streaming

Il punto di forza di ExpressVPN è la sua ampia rete globale: copre 105 Paesi e ti permette di scegliere in pochi clic il server più adatto per accedere a contenuti specifici di ogni zona del mondo. Una volta connesso, potrai guardare film e serie TV senza interruzioni, proprio come se fossi lì.

Le sue connessioni sono estremamente veloci e ottimizzate per garantire streaming in alta definizione e 4K senza buffering. Questo grazie al protocollo Lightway, sviluppato per offrire massima velocità e stabilità.

Sul fronte della sicurezza, ExpressVPN utilizza la crittografia AES-256 bit, la stessa adottata da enti governativi e istituzioni finanziarie, per proteggere i tuoi dati. Inoltre, non tiene traccia della tua attività online, grazie a una rigorosa politica no-log.

Puoi usare ExpressVPN su un massimo di 8 dispositivi contemporaneamente. E tutto questo è tuo a soli 4,87€ al mese, approfittando dello sconto attuale. L’offerta è disponibile sul sito ufficiale di ExpressVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.