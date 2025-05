Samsung Secure Folder: introdotte nuove funzionalità di sicurezza con One UI 8

Samsung ha rinnovato la sua iconica funzionalità Secure Folder, portando significativi miglioramenti nella beta di One UI 8. Questo aggiornamento mira a potenziare ulteriormente la protezione dei dati personali, rispondendo alle crescenti esigenze di privacy degli utenti. Tra le principali novità introdotte spiccano l'autenticazione biometrica separata, la gestione delle app duplicate e un innovativo sistema di occultamento completo.

La Samsung Secure Folder, lanciata originariamente nel 2017 con il Galaxy S7, rappresenta una soluzione avanzata per la protezione dei contenuti sensibili. Con One UI 8, il sistema di sicurezza biometrica viene notevolmente migliorato: le impronte digitali utilizzate per accedere alla cartella protetta devono essere registrate separatamente da quelle per lo sblocco generale del dispositivo. Questo cambiamento è particolarmente utile per chi condivide il proprio smartphone, garantendo un livello di sicurezza più elevato e prevenendo accessi non autorizzati ai dati personali.

App duplicate

Un'altra innovazione significativa riguarda la gestione delle app duplicate. Quando un'applicazione viene inserita nella Samsung Secure Folder, il sistema crea automaticamente una copia separata, mantenendo visibile l'originale. Tuttavia, con l'ultimo aggiornamento, gli utenti possono ora nascondere l'icona dell'app originale, rendendo l'utilizzo delle applicazioni più discreto in contesti specifici. Questa funzione risponde alla crescente necessità di personalizzazione e privacy nell'uso quotidiano degli smartphone.

Il nuovo "interruttore di sicurezza"

Particolarmente interessante è l'introduzione di "Hide Secure Folder", un vero e proprio interruttore di sicurezza che consente di nascondere completamente l'icona della cartella e disabilitare temporaneamente i contenuti al suo interno. I dati rimangono crittografati e inaccessibili fino a quando l'utente non decide di riattivare la cartella tramite il pannello rapido. Questa funzione si integra perfettamente con il framework di sicurezza Samsung Knox, noto per la sua robustezza e affidabilità nel proteggere i dati sensibili.

Questi aggiornamenti sottolineano l'impegno di Samsung nel fornire soluzioni tecnologiche avanzate per la protezione della privacy smartphone. In un'epoca in cui le preoccupazioni per la sicurezza digitale sono in costante aumento, l'azienda coreana si posiziona come leader nell'innovazione, offrendo agli utenti strumenti sempre più sofisticati per gestire e proteggere i propri dati personali.