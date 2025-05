Samsung Neo QLED 4K da 43": tecnologia premium a un prezzo imbattibile

Un’occasione imperdibile per portare a casa un gioiello tecnologico, capace di rivoluzionare il tuo salotto con un’esperienza visiva senza precedenti. Stiamo parlando del Samsung Neo QLED 4K da 43 pollici, modello QE43QN94DATXZT, ora disponibile con uno sconto eccezionale di 800€, che riduce il prezzo a soli 599€ rispetto ai 1.399€ di listino. Una promozione che difficilmente si ripeterà, ideale per chi cerca qualità e innovazione a un costo accessibile.

Design elegante e sottile

Con il suo design elegante e sottile, lo chassis NeoSlim in Carbon Silver si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, mentre le dimensioni compatte (96,1 x 62,0 x 22,0 cm con base) e il peso di soli 13,4 kg lo rendono facile da collocare ovunque. Ma è il cuore tecnologico a fare davvero la differenza: il processore NQ4 AI Gen2 ottimizza automaticamente ogni contenuto, garantendo una qualità 4K che lascia senza fiato. Immagini nitide, colori vibranti e dettagli realistici: ogni scena prende vita sullo schermo grazie alla tecnologia Quantum Matrix con Mini LED, che assicura contrasti incredibili con neri profondi e bianchi luminosi.

Se sei un appassionato di videogiochi, non potrai fare a meno di apprezzare la funzione Motion Xcelerator, progettata per eliminare il lag e offrire sessioni di gioco fluide e reattive. L’esperienza è ulteriormente arricchita dalla tecnologia sonora OTS+, che crea un audio tridimensionale sincronizzato con l’azione sullo schermo. Inoltre, la funzione Q-Symphony consente di combinare gli altoparlanti del televisore con una soundbar compatibile, per un suono ancora più avvolgente.

Smart Hub per accedere a tanti film e programmi

Ma le sorprese non finiscono qui: il Samsung Neo QLED è anche un hub intelligente per la tua casa. Grazie all’interfaccia Smart Hub, puoi accedere rapidamente a film, giochi e programmi, organizzati in modo intuitivo. Con SmartThings, controllare i dispositivi connessi diventa un gioco da ragazzi, mentre il Gaming Hub offre accesso immediato alle piattaforme di gioco cloud. Tutto questo in un unico dispositivo, pensato per semplificarti la vita e migliorare il tuo intrattenimento.

La confezione include tutto ciò che serve per iniziare: il televisore, il telecomando, il cavo di alimentazione e il manuale d’istruzioni. Non è solo un acquisto, ma un investimento in qualità e innovazione. Scopri di più su questa offerta unica e porta a casa il Samsung Neo QLED 4K a un prezzo irripetibile. Non lasciarti sfuggire questa occasione per trasformare il tuo salotto in un centro di intrattenimento all’avanguardia!

