Samsung lancia il browser desktop per Windows

Google Chrome, Firefox, Opera e Microsoft Edge hanno appena trovato un nuovo competitor per la versione desktop di Windows 10 e 11. Samsung ha infatti recentemente rilasciato un nuovo browser compatibile con il sistema operativo di Microsoft. Come riportato dal sito SamMobile, il browser Samsung Internet sarebbe già disponibile al download sul Microsoft Store ed è compatibile anche con i PC e laptop non Samsung. La versione mobile di questo browser è disponibile da anni sui dispositivi con sistema operativo Android. Alcuni utenti lo considerano anche migliore della versione mobile di Google Chrome, per via della sua velocità e delle funzioni disponibili. Ad oggi però non è ancora chiaro quali siano le sue prestazioni per la versione Windows.

Samsung Internet: le specifiche del nuovo browser per Windows

Secondo SamMobile, il browser Samsung Internet su Windows ha un supporto di sincronizzazione parziale per la versione Android. Ciò significa che, se gli utenti accedono a tale browser con il proprio account Samsung, la cronologia di navigazione, i segnalibri, le pagine salvate e le schede aperte si sincronizzeranno in automatico. Tuttavia, questo nuovo browser non supporta ancora la sincronizzazione di eventuali password salvate (anche se è probabile che questa funzionalità venga introdotta in un futuro prossimo). Tra le altre novità, è inclusa la modalità di navigazione in incognito, il supporto per il blocco degli annunci e sarà possibile importare diversi elementi da altri browser (inclusi Edge e Chrome), come la cronologia, i preferiti e il motore di ricerca predefinito.

SamMobile ricorda ancora che le prestazioni di Samsung Internet su Windows non sono ancora perfette. Lo scroll della pagina sembra essere molto lento, come se il browser non supportasse nemmeno una frequenza di aggiornamento di 60 Hz (l’esatto contrario di ciò che accade con la versione Android). Gli utenti che sfruttano Samsung Internet sul proprio smartphone saranno in grado di abbandonare Chrome, Firefox o Edge su Windows per passare a Samsung Internet? Al momento sembra improbabile, visto le prestazioni non ottimali, ma con il tempo le cose potrebbero cambiare.