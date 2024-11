Samsung lancia “Bixby di nuova generazione” basato sull’AI

Dopo averne anticipato l'arrivo all'inizio di quest'anno, Samsung ha appena lanciato "Bixby di nuova generazione" per i dispositivi Galaxy, ma non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Quando Samsung ha lanciato la sua suite di funzionalità Galaxy AI, l'azienda ha omesso Bixby in tutti gli aggiornamenti. L'assistente vocale non era morto e ha persino ottenuto una riprogettazione dell'interfaccia utente, ma non c'era molto di nuovo. A luglio, Samsung ha confermato i piani per dare a Bixby un rinnovamento basato sull’intelligenza artificiale, ma non ha detto quando sarebbe arrivato. La buona notizia è che nelle scorse ore il nuovo Bixby è stato rilanciato silenziosamente.

Samsung: le nuove funzionalità AI introdotte su Bixby

Insieme al lancio del Galaxy W25 in Cina, la variante esclusiva regionale dell'azienda del Galaxy Z Fold Special Edition, Samsung ha introdotto il nuovo Bixby. Questo assistente basato sull'intelligenza artificiale sarà disponibile con il Galaxy W25 e W25 Flip in Cina e porterà con sé alcune nuove funzionalità. Samsung ha descritto in dettaglio quattro nuove funzionalità chiave di questo Bixby aggiornato, a partire dalla capacità di estrarre video nelle richieste. Inoltre, è stata introdotta anche una nuova funzionalità che consente a Bixby di tradurre le pagine web.

L’azienda afferma inoltre che il nuovo Bixby sarà in grado di sfruttare l'intelligenza artificiale per comprendere "intenzioni complesse dell'utente". Mentre la traduzione dalla versione cinese del sito web di Samsung rende un po' difficile capire di cosa si tratti questa funzionalità, sembra semplicemente essere un input in linguaggio naturale. Analogamente, Samsung afferma che questa nuova versione sarà in grado di comprendere meglio le istruzioni nel contesto e di utilizzare i contenuti sullo schermo. Forse la caratteristica più importante è l'intelligenza artificiale generativa applicata ai documenti Office. Bixby è apparentemente in grado di generare documenti Word e presentazioni in base alle richieste degli utenti. Non si sa ancora quando questo “Bixby di nuova generazione” potrebbe arrivare al di fuori della Cina. Tuttavia, sembra del tutto possibile che questo sia uno dei grandi piani di Samsung per One UI 7, il cui debutto è previsto nel 2025.