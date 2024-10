Galaxy AI di Samsung: entro fine anno traduzione per 20 lingue

Samsung sta portando avanti un ambizioso progetto per rendere la comunicazione senza barriere linguistiche una realtà, grazie al suo sistema di intelligenza artificiale, Galaxy AI. Questa tecnologia, già compatibile con l’italiano, si arricchisce ulteriormente, puntando a raggiungere la compatibilità con 20 lingue entro la fine dell’anno. Tra le novità recenti, Galaxy AI ha integrato quattro nuove lingue – turco, olandese, svedese e rumeno – e prevede di aggiungere anche il cinese tradizionale e il portoghese europeo entro la fine di ottobre.

L’obiettivo di Samsung è permettere agli utenti di comunicare in modo naturale e immediato, eliminando le difficoltà causate dalla diversità linguistica. La caratteristica distintiva di Galaxy AI, rispetto ad altri sistemi di intelligenza artificiale, risiede infatti nelle avanzate funzioni di traduzione live e di interpretazione.

Il sistema è progettato per tradurre sia testi che conversazioni vocali in tempo reale, facilitando la comunicazione senza ritardi e con una qualità elevata. Nella modalità di traduzione in tempo reale per le chiamate vocali, Galaxy AI riesce a convertire il parlato di entrambe le parti durante una conversazione telefonica, trasmettendo il messaggio nella lingua preferita dell’interlocutore.

Una serie di funzionalità AI

Oltre alla traduzione vocale per le telefonate, Galaxy AI si distingue per una modalità di interpretazione che permette di tradurre istantaneamente le conversazioni faccia a faccia, ideale per le situazioni in cui due persone parlano lingue diverse.

Questo strumento offre un’esperienza unica grazie a una visualizzazione condivisa su schermo, dove ciascun partecipante può leggere la traduzione di quanto detto dall’altro, direttamente e in modo simultaneo. In questo modo, Samsung punta a rendere il dialogo più scorrevole, facendo in modo che la comunicazione sia chiara e fluida, come se non esistesse alcuna barriera linguistica.

Il miglioramento di Galaxy AI rappresenta un passo avanti nel campo delle comunicazioni globali, rispondendo al bisogno di interazioni più inclusive e immediate. Con la rapida espansione della sua compatibilità linguistica, Samsung conferma il suo impegno nel potenziare l’esperienza d’uso per milioni di persone, permettendo loro di comunicare con una tecnologia che li connette senza sforzo, indipendentemente dalla lingua che parlano.