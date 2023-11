Samsung Internet browser anche su Windows

Samsung Internet browser, il browser di default dei dispositivi Galaxy rilasciati dalla casa produttrice sudcoreana, è finalmente disponibile anche per PC. Per il momento questa novità non riguarda il nostro Paese mentre nei mercati dove è già avvenuto il roll-out l'applicazione è scaricabile tramite il Microsoft Store. Per utilizzarlo al posto di Chrome, Edge, Firefox o altri grandi protagonisti del settore è sufficiente disporre di un terminali equipaggiato con Windows 10 o Windows 11.

Samsung Internet browser: le funzionalità su PC

È bene precisare che Samsung Internet browser sarà utilizzabile su qualsiasi PC Windows, fatte salve le versioni supportate dell'OS di Redmond, e non soltanto sui notebook della linea Samsung Galaxy. Le funzionalità supportate anche su Desktop sono molte ma non tutte quelle che ci potrebbe aspettare. Quando si istalla un software che si è abituati ad utilizzare su smartphone ci si attende innanzitutto il massimo supporto possibile per la sincronizzazione. Da questo punto di vista però, almeno in fase iniziale, il browser non sembrerebbe (ad oggi) abbastanza completo.

Samsung ‘Internet’ browser now available for Windows 10 and 11https://t.co/ZMwnsW3eNd — MSPoweruser (@mspoweruser) November 29, 2023

Si possono sincronizzare infatti le schede aperte, i siti Web memorizzati nei Preferiti, le pagine Internet che sono state salvate e, ovviamente, la cronologia di navigazione. Non vengono invece sincronizzate le password. Cosa che potrebbe rendere l'applicazione meno usabile in fase di autenticazione. Stesso discorso per quanto riguarda il supporto alla navigazione privata. Per il momento quindi siamo lontani da alternative come Chrome che offrono maggiore continuità tra mobile e PC. Anche se non è detto che nel prossimo futuro non ci possano essere delle novità a riguardo.

Personalizzazione e prestazioni

È invece interessante la possibilità di effettuare l'importazione di alcuni contenuti salvati su Edge e Chrome. Del resto la soluzione di Samsung si basa sulla medesima codebase, quella di Chromium. Proprio per questo motivo si sente però la mancanza del supporto alle estensioni per Chrome. Tra i punti di forza vi è invece la personalizzazione, con diverse scelte per quanto riguarda i colori e i temi installabili.

La versione di Samsung Internet browser non sembrerebbe brillare ancora dal punto di vista della fluidità in fase di navigazione. Almeno stando alle testimonianze dei primi utilizzatori. Parliamo però di un browser che su mobile garantisce spesso prestazioni migliori a quelle di Chrome. Quindi è lecito attendersi delle ottimizzazioni anche a questo proposito.