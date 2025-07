Samsung Galaxy Watch8 e Watch8 Classic: tutte le novità su design, funzioni e prezzi

L’innovazione nel mondo degli indossabili continua a correre, e questa volta è Samsung Galaxy Watch8 a ridefinire le regole del gioco. Presentata durante l’ultimo Galaxy Unpacked, la nuova generazione di smartwatch Samsung mette in campo una combinazione di tecnologia avanzata, monitoraggio salute di nuova generazione e una profonda integrazione con l’intelligenza artificiale.

Un salto in avanti che mira a consolidare la leadership della casa sudcoreana in un settore sempre più competitivo e attento alle esigenze degli utenti.

Le caratteristiche dei nuovi smartwatch Samsung

I protagonisti di questa evoluzione sono il Galaxy Watch8 Classic e il Galaxy Watch8 standard, dispositivi che segnano un netto stacco rispetto al passato, sia in termini di design che di funzionalità. Il restyling estetico è immediatamente percepibile: la nuova cassa adotta il design squircle, una raffinata fusione tra le linee tondeggianti e quelle quadrate, già sperimentata con successo sulla versione Ultra.

Questa scelta stilistica non è solo una questione di look, ma consente anche di ridurre lo spessore interno dell’11% rispetto alla generazione precedente, offrendo così una maggiore comodità al polso senza sacrificare la robustezza.

Esperienza d'uso

Sul fronte dell’esperienza d’uso, i nuovi smartwatch debuttano con Wear OS 6 e la rinnovata One UI 8 Watch, due elementi che lavorano in sinergia per garantire un’interfaccia più intuitiva, reattiva e personalizzabile. L’utente viene accolto da una fluidità mai vista prima, arricchita da funzionalità come le Multi-Info Tiles, che aggregano dati essenziali in un’unica schermata, e la Now Bar, una barra intelligente che consente di visualizzare notifiche non invasive mentre si interagisce con altre app o strumenti.

Integrazione con Gemini

Ma la vera novità arriva con l’integrazione di Gemini, l’assistente vocale basato su intelligenza artificiale. Grazie a questa tecnologia, l’interazione con il dispositivo diventa più naturale e immediata: basta un comando vocale per gestire le funzioni principali, ricevere suggerimenti o monitorare le proprie attività fisiche. Un supporto particolarmente prezioso durante l’allenamento o nelle situazioni in cui si hanno le mani occupate, che rende il Galaxy Watch8 un compagno sempre più smart e proattivo.

Attenzione al benessere

L’attenzione di Samsung verso il benessere degli utenti si traduce in un aggiornamento significativo del BioActive Sensor, il cuore tecnologico che alimenta le funzioni di monitoraggio salute. Tra le novità più rilevanti spicca il rilevamento dell’apnea notturna, una funzione che consente di identificare in modo precoce eventuali disturbi respiratori durante il sonno.

Accanto a questa feature, troviamo strumenti come il Bedtime Guidance, che suggerisce l’orario ottimale per coricarsi, e il Vascular Load, pensato per monitorare lo stress del sistema circolatorio nelle ore notturne. Queste soluzioni pongono il nuovo smartwatch Samsung tra i dispositivi più completi per la salute personale oggi disponibili sul mercato.

Fronte hardware

Non mancano miglioramenti anche sul fronte hardware: entrambi i modelli sono equipaggiati con il processore Exynos W1000 a 3 nm, una garanzia di efficienza e velocità. Le batterie sono state potenziate per offrire una maggiore autonomia rispetto ai predecessori, mentre il Galaxy Watch8 Classic recupera la ghiera girevole tanto apprezzata dagli utenti più affezionati, e porta a bordo ben 64 GB di memoria interna per archiviare app, musica e dati personali.

Display e luminosità

Per quanto riguarda la visibilità, i display raggiungono una luminosità di picco di 3.000 nit, assicurando una leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Un dettaglio che farà la differenza per chi utilizza lo smartwatch durante le attività outdoor o nelle giornate particolarmente luminose.

Prezzi e disponibilità

Sul fronte commerciale, i prezzi Galaxy Watch8 registrano un incremento rispetto al passato: il modello base parte da 379 euro, con un aumento di 60 euro rispetto alla precedente generazione, mentre il Galaxy Watch8 Classic viene proposto a 529 euro, segnando un rialzo di 80 euro. Entrambi i dispositivi sono già preordinabili in Italia, con disponibilità effettiva a partire dal 25 luglio.

Chi desidera il massimo dell’esclusività può invece puntare sul Galaxy Watch Ultra, che si conferma il top di gamma della linea. La novità di quest’anno è la nuova colorazione Titanium Blue, pensata per chi cerca un tocco di stile in più senza rinunciare alle prestazioni e alle funzionalità premium. Il prezzo di listino resta fissato a 699 euro, mantenendo la collocazione nel segmento più alto del mercato degli indossabili.