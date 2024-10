Samsung Galaxy Watch7: è lui lo smartwatch top da comprare

In occasione della Festa delle Offerte Prime è disponibile uno sconto molto allettante e interessante del 21% sul Samsung Galaxy Watch7 che viene venduto alla cifra finale di 274€.

Samsung Galaxy Watch7: mille funzionalità

Con il Samsung Galaxy Watch7, scopri come ottenere il massimo dal tuo corpo e dalla tua giornata, iniziando con Energy Score. Questo innovativo sistema monitora il tuo sonno, i battiti cardiaci e le attività quotidiane per aiutarti a pianificare la tua routine in modo intelligente. Se non hai dormito bene, il Galaxy Watch7 ti suggerisce di saltare l'allenamento per riposarti e recuperare energia, per tornare più carico di prima.

Il Monitoraggio del sonno è uno degli strumenti chiave del Galaxy Watch7. Ottieni valutazioni giornaliere della qualità del sonno, controlla i battiti notturni e ricevi una Guida al sonno personalizzata per migliorare il riposo. Grazie ai consigli pratici e ai dati raccolti, potrai ottimizzare la tua routine notturna per sentirti sempre al meglio.

Durante i tuoi allenamenti, il Galaxy Watch7 ti offre la possibilità di personalizzare la tua routine con riscaldamento, stretching e pause. Tieniti motivato e sfida te stesso per battere i tuoi record. Inoltre, con la modalità Water Lock, puoi monitorare i tuoi allenamenti anche in acqua, per una protezione completa durante tutte le attività.

Il nuovo processore 3NM rende il Galaxy Watch7 ancora più potente e veloce, permettendoti di passare rapidamente tra funzioni come le previsioni meteo e gli allenamenti. Grazie alla batteria ottimizzata, la tua energia sarà sempre al passo con la tua routine.

