Samsung Galaxy Watch 5 torna in offerta a 269,99€ su Amazon

Quest'oggi lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 è tra le offerte da non perdere su Amazon. Merito del prezzo di vendita crollato a 269,99€ invece che 299,99€, in virtù dello sconto del 10% che permette di risparmiare circa 30€ rispetto al prezzo consigliato. In più è anche possibile acquistarlo a rate grazie alla collaborazione tra Amazon e Cofidis. Basta scegliere la modalità di pagamento rateale durante l’acquisto. Ecco il link all’offerta.

Galaxy Watch 5 è tra i migliori smartwatch che possiamo trovare in questo momento sul mercato. Tra le caratteristiche di punta troviamo il sensore Samsung BioActive per un attento monitoraggio cardiaco, la precisione del monitoraggio del sonno e il sensore di analisi dell’impedenza biolettrica.

Samsung Galaxy Watch 5 in offerta a meno di 270€ su Amazon

Dal punto di vista estetico, il Galaxy Watch 5 di Samsung rientra nella lista dei primissimi smartwatch al mondo, al pari di Apple Watch e di Pixel Watch. Ottimo anche il comparto hardware: processore Exynos W920, 6 GB di memoria interna e 6 GB di RAM. Per non parlare della connettività: Wi-Fi N, NFC, Bluetooth 5.2 e GPS + GLONASS.

Eccellente anche il display: nella versione da 40 mm, quella in offerta su Amazon, troviamo uno schermo da 1,2 pollici con un perfetto sistema di regolazione automatica della luminosità e l'always-on display. Pollice in alto anche per la batteria, non tanto però lato autonomia (che rimane intorno a un giorno e mezzo), quanto per la velocità di ricarica, visto che ora è possibile avere il 45% di carica dell'orologio in appena 30 minuti.

Samsung Galaxy Watch 5 è in offerta a 269,99€ sul sito amazon.it. Il prodotto è spedito da Amazon, quindi gli utenti che hanno aderito a Prime hanno le spese di spedizione gratuite.

