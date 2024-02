Samsung Galaxy Watch 5 Pro al 50% DI SCONTO: offerta pazzesca su Amazon

Il Galaxy Watch 5 Pro rappresenta l'innovazione nel mondo degli orologi fitness. Dotato della nuovissima funzione Route Workout, questo smartwatch ti consente di portare il tuo allenamento al livello successivo importando percorsi in formato GPX direttamente dal tuo smartphone.

Ma la vera stella di questo dispositivo è la sua batteria a lunga durata. Con la migliore capacità della serie Galaxy Wearable, puoi affrontare le tue sessioni di allenamento con la certezza che il tuo orologio cardiofrequenzimetro da polso non ti lascerà mai a corto di energia.

Il sensore bioattivo integrato nel Galaxy Watch 5 Pro è un vero e proprio alleato per la tua salute. Con il suo potente controllo su tre sensori di salute, monitora costantemente la tua frequenza cardiaca e la salute cardiovascolare, rilevando anomalie nelle tue frequenze cardiache e nelle pressioni sanguigne.

Ma non finisce qui. Grazie alla tecnologia di monitoraggio del sonno, questo smartwatch tiene traccia delle tue fasi di sonno, aiutandoti a sviluppare abitudini più sane e a identificare il tuo tipo di sonno. E per chi ama l'avventura, non c'è da preoccuparsi: il Galaxy Watch 5 Pro è costruito per resistere. Con un display frontale in cristallo di zaffiro e una cassa in Titanio Nero o Grigio, questo smartwatch è praticamente indistruttibile, pronto a resistere a qualsiasi urto o impatto.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 50% sul Samsung Galaxy Watch 5 Pro per un prezzo finale di 249€.