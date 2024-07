Samsung Galaxy Unpacked 2024: tutte le novità presentate a Parigi

L'atteso Samsung Galaxy Unpacked 2024 tenutosi oggi a Parigi ha visto la presentazione di tutte le più interessanti novità Samsung Mobile in arrivo prossimamente. Tra gli appassionati e gli addetti ai lavori c'era particolare curiosità per conoscere i dettagli dei nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, oltre al nuovissimo smartwatch Galaxy Watch 7. Ma andiamo con ordine e vediamo le novità che hanno fatto il loro debuttato ufficiale all'evento francese.

Samsung ha tenuto a sottolineare che la serie di pieghevoli Galaxy Z è la più sottile e leggera di sempre ed è quindi perfettamente ottimizzata per l'utilizzo in mobilità. L'estetica elegante e piacevole si unisce ad una più resistente struttura della cerniera a doppio binario, a sua volta accompagnata da un bordo pieghevole rinforzato che dovrebbe distribuire meglio la forza generata dagli eventuali impatti esterni.

Anche al Samsung Galaxy Unpacked 2024 la casa coreana ha confermato la sua grande attenzione per l'intelligenza artificiale Galaxy AI. I nuovi Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 promettono infatti di portare l'esperienza utente con l'IA ad un nuovo livello, anche grazie alla loro natura pieghevole che apre ad interessanti e innovative modalità d'uso.

Proprio nell'ottica di una forte integrazione con Galaxy AI, Samsung ha scelto la piattaforma Snapdragon 8 Gen 3 sia per Galaxy Z Fold6 che per Z Flip6. Il processore mobile di Snapdragon promette prestazioni di ottimo livello su tutti i fronti, quindi lato CPU, GPU e soprattutto NPU (Neural Processing Unit), ovvero l'unità che elabora gli algoritmi di intelligenza artificiale e di machine learning alla base di ogni applicazione IA.

Samsung Galaxy Z Fold6: schermo ampio per la massima produttività con Galaxy AI

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold6 misura 68,1 x 153,5 x 12,1 mm da chiuso e 132,6 x 153,5 x 5,6 mm da aperto, per un peso complessivo di 239 grammi. Lo smartphone pieghevole offre poi una serie di funzionalità e strumenti potenziati dall'AI che hanno l'obiettivo di migliorare la produttività sfruttando al meglio il grande schermo principale Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici di cui è dotato. L'integrazione con l'app Google Gemini e la S Pen che consente di accedere a comandi rapidi per attivare alcune funzioni espandono ulteriormente le potenzialità di un device che non si tira indietro nemmeno sul fronte dell'editing e della visualizzazione. Merita menzione, a tal proposito, il ProVisual Engine basato sull'IA che lavora in sinergia con Assistente Foto per consentire di creare immagini e contenuti di livello professionale.

Sul fronte prettamente tecnico, le scelte di Samsung in fatto di hardware rendono Galaxy Z Fold6 adatto anche al gaming mobile. Oltre al chipset potente, il dispositivo vanta infatti una camera di vapore 1,6 volte più grande rispetto al passato e il supporto al Ray Tracing che promette un'esperienza di gioco coinvolgente. Il tutto è reso ancora più spettacolare dal display principale capace di garantire fino a 2.600 nit di luminosità.

Il comparto fotografico del nuovo Samsung Galaxy Z Fold6 punta sui sensori grandangolare da 50 MP e ultragrandangolare da 12 MP, con il primo che supporta lo zoom ottico 2x per ridurre al massimo il rumore. Lo zoom AI garantisce inoltre un'esperienza fotografica con zoom fino a 10x, mentre la Nightography, potenziata con la funzione video HDR, consente di catturare video più brillanti anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Di seguito la scheda tecnica del Samsung Galaxy Z Fold6:

Schermo principale QXGA+ da 7,6 pollici Dynamic AMOLED 2X

Display Infinity Flex (2160 x 1856, 20,9:18), 374ppi - Frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz (1 ~ 120 Hz)

Schermo esterno HD+ da 6,3 pollici Display Dynamic AMOLED 2X (2376 x 968, 22,1:9), 410ppi - Frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz (1 ~ 120 Hz);

Display Infinity Flex (2160 x 1856, 20,9:18), 374ppi - Frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz (1 ~ 120 Hz) Schermo esterno HD+ da 6,3 pollici Display Dynamic AMOLED 2X (2376 x 968, 22,1:9), 410ppi - Frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz (1 ~ 120 Hz); Dimensioni e peso - Chiuso 68.1 x 153.5 x 12.1mm, Aperto 132.6 x 153.5 x 5.6mm - Peso 239g;

Fotocamera anteriore da 10 MP F2.2, Dimensione pixel: 1.22μm, FOV: 85°

Fotocamera sotto il display da 4 MP F1.8, Dimensione pixel: 2.0μm, FOV: 85°

Tripla fotocamera posteriore - Fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP F2.2, Dimensione pixel: 1.12μm, FOV: 123°

Fotocamera grandangolare da 50 MP Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Dimensione pixel: 1.0μm, FOV: 85°

Teleobiettivo da 10 MP PDAF, OIS, F2.4, Dimensione pixel: 1.0μm, FOV: 36°, Zoom ottico 3X;

Fotocamera sotto il display da 4 MP F1.8, Dimensione pixel: 2.0μm, FOV: 85° Tripla fotocamera posteriore - Fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP F2.2, Dimensione pixel: 1.12μm, FOV: 123° Fotocamera grandangolare da 50 MP Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Dimensione pixel: 1.0μm, FOV: 85° Teleobiettivo da 10 MP PDAF, OIS, F2.4, Dimensione pixel: 1.0μm, FOV: 36°, Zoom ottico 3X; Processore Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy;

Memoria e archiviazione 12 GB di memoria con 1 TB di memoria interna . 12 GB di memoria con 512 GB di memoria interna - 12 GB di memoria con 256 GB di memoria interna;

Batteria 4.400 mAh (valore tipico);

Resistenza all’acqua IP48;

Sistema operativo Android 14 One UI 6.1.1;

Rete e connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3;

Sensori Lettore di impronte digitali capacitivo (laterale), accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità, sensore di luminosità;

Sicurezza Samsung Knox con Samsung Knox Vault;

SIM Card Fino a due Nano SIM e Multi eSIM;

Colori Silver Shadow, Pink, Navy

[Esclusiva Samsung.com] Crafted Black, White.

Samsung Galaxy Z Flip6: personalizzazione e praticità nel segno dell'IA

Come il fratello maggiore Fold6, anche il nuovo Samsung Galaxy Z Flip6 punta forte sull'intelligenza artificiale di Galaxy AI. Il dispositivo può sfruttare il display esterno Flex Window Super AMOLED da 3,4 pollici che permette di svolgere diverse funzioni assistite dall'IA senza dover aprire il device. Samsung menziona ad esempio la possibilità di rispondere ai messaggi con Risposte suggerite, di avere l'accesso agli aggiornamenti e alle notifiche di Samsung Health e di selezionare il brano successivo che si desidera ascoltare sul widget musicale.

Non mancano nemmeno sul Galaxy Z Flip6 le tante funzioni di personalizzazione già apprezzate dagli utenti sui suoi predecessori. Ambiente foto, ad esempio, è in grado di cambiare lo sfondo in tempo reale in base all'ora e al tempo, mentre FlexCam rende più versatile l'uso della fotocamera e sblocca nuove opzioni creative.

Il compatto Samsung Galaxy Z Flip6 misura da chiuso 71,9 x 85,1 x 14, 9 mm. Da aperto le dimensioni sono invece di 71,9 x 165,1 x 6,9 mm, per un peso di 187 grammi.

Di seguito la scheda tecnica del nuovo Galaxy Z Flip6:

Schermo principale FHD+ da 6,7 pollici Dynamic AMOLED 2X - Frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz (1 ~ 120 Hz) Display Infinity Flex (2640 x 1080, 22:9) Schermo esterno Display Super AMOLED da 3,4 pollici a 60 Hz - Dimensioni: 720 x 748 306 PPI;

Dimensioni e peso - Chiuso 71.9 x 85.1 x 14.9mm, Aperto 71.9 x 165.1 x 6.9mm - Peso 187g;Fotocamera Fotocamera anteriore

Fotocamera selfie da 10 MP F2.2, Dimensione pixel: 1.22μm, FOV: 85° - Doppia fotocamera posteriore Fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP F2.2, Dimensione pixel: 1.12μm, FOV: 123° - Fotocamera grandangolare da 50 MP Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Dimensione pixel: 1.0μm, FOV: 85°;

Processore Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy;

Memoria e archiviazione 12 GB di memoria con 512 GB di memoria interna - 12 GB di memoria con 256 GB di memoria interna;

Batteria 4.000 mAh (valore tipico);

Ricarica Ricarica cablata: fino al 50% di carica in circa 30 minuti con adattatore da 25 W e cavo USB-C da 3 A. Ricarica wireless rapida 2.0- Condivisione batteria senza fili;

Resistenza all’acqua IP48;

Sistema operativo Android 14 - One UI 6.1.1;

Rete e connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3;

Sensori Lettore di impronte digitali capacitivo (laterale), accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità, sensore di luminosità;

Sicurezza Samsung Knox con Samsung Knox Vault;

SIM Card Una Nano SIM e Multi eSIM;

Colori Silver Shadow, Yellow, Blue, Mint [Esclusiva Samsung.com] Crafted Black, White, Peach.

Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6: prezzi e configurazioni disponibili

Galaxy Z Fold6 è acquistabile da oggi sul mercato italiano in tre diverse configurazioni. Al vertice della gamma si piazza la versione da 12GB + 1TB ad un prezzo consigliato di 2.459 euro. C'è poi la versione intermedia da 12 GB + 512GB ad un prezzo consigliato di 2.219 euro, mentre l'entry level è rappresentato dalla versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di 2.099 euro.

Per quanto riguarda invece il Samsung Galaxy Z Flip6, anch'esso già disponibile da oggi in Italia, le configurazioni sono due con il top rappresentato dalla versione da 12 GB + 512GB ad un prezzo consigliato di 1.399 euro. Un gradino sotto troviamo poi la versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di 1.279 euro.

Samsung Galaxy Buds3 e Buds3 Pro: stile e qualità del suono in tutte le situazioni

Al Samsung Galaxy Unpacked 2024 hanno fatto il loro debutto anche le nuove Samsung Galaxy Buds3 e Bus3 Pro, cuffie true wireless perfette per l'utilizzo con i nuovi Z Fold6 e Z Flip6. Anche la serie di auricolari Buds3 attinge a piene mani all'intelligenza artificiale e lo fa con funzioni come Interprete in modalità Ascolto sui nuovi pieghevoli Samsung. Questa tecnologia, ad esempio, permette di ascoltare in versione tradotta in tempo reale un discorso pronunciato in origine in lingua straniera.

Gli auricolari Galaxy Buds3 vantano poi un'ottimizzazione intelligente del suono, mentre i microfoni analizzano il suono interno ed esterno in tempo reale per migliorare la resa sonora e ottimizzare la cancellazione attiva del rumore (ANC). La qualità audio emerge anche durante l'ascolto della musica. È questa la situazione ideale in cui, secondo Samsung, le Galaxy Buds3 Pro catturano il suono circostante per regolare automaticamente il livello ottimale di rumore e suono.

Sul fronte estetico le nuove cuffie si presentano con un moderno design a lama e l'integrazione di luci a LED che dovrebbe far piacere ai clienti più attenti allo stile. Le due versioni, Buds3 e Buds3 Pro, si rivolgono a due pubblici differenti, con la seconda variante pensata in particolare per quel tipo di utenti attenti alla qualità audio e quindi decisi a non rinunciare ad un sono coinvolgente anche in mobilità.

Non a caso, le nuove Samsung Galaxy Buds3 Pro sono dotate di altoparlanti a 2 vie migliorati, doppi amplificatori e un tweeter planare che assicura una riproduzione precisa della gamma alta. I benefici si notano anche in fase di riproduzione della voce durante le chiamate, mentre il supporto al codec SSC abilita l'ascolto di qualsiasi sorgente audio ad alta risoluzione.

Samsung Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro: i prezzi italiani delle nuove cuffie true wireless

Le nuove Galaxy Buds3 sono già disponibili da oggi sul mercato italiano. I prezzi hanno una forbice che va dai 179 euro per il modello base ai 249 euro delle più complete Galaxy Buds3 Pro.

Samsung Galaxy Ring: il benessere quotidiano parte dal sonno

Al Samsung Galaxy Unpacked c'è stato spazio anche per i nuovi indossabili Samsung, con grande attenzione per i nuovi Galaxy Ring, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra, questi ultimi due con il privilegio di essere i primi smartwatch Android con sistema Wear OS 5.

Il nuovo Samsung Galaxy Ring è progettato per il monitoraggio della salute 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Il dispositivo è leggero, ha infatti un peso compreso tra 2,3 e 3 grammi, per cui non pregiudica il comfort quando viene indossato per lungo tempo. Tra le caratteristiche troviamo la resistenza all'acqua di 10ATM, la finitura al titanio di grado 5, una batteria capace di durare fino a sette giorni e una custodia per la ricarica rapida appositamente progettata. Il Galaxy Ring offre una scelta fra le tre varianti di colore Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold.

L'intelligenza artificiale di Galaxy AI ottimizza invece le funzioni disponibili nell'ottica di favorire la qualità della vità. Particolare attenzione è riservata al sonno, fattore visto come la base del benessere. La nuova funzione Punteggio energetico sfrutta gli algoritmi di Galaxy AI e permette di comprendere come la salute influisce sulle attività della vita quotidiana. Galaxy Ring è disponibile per il pre-ordine in alcuni mercati selezionati a partire da oggi, 10 luglio, mentre la disponibilità generale è fissata a partire dal 24 luglio.

Samsung Galaxy Watch7: lo smartwatch che ti aiuta a stare in forma

Il benessere quotidiano è al centro anche dei nuovi Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra. I due smartwatch Samsung permettono all'utente di tracciare oltre 100 allenamenti e creare delle routine combinando vari esercizi. La funzionalità Composizione corporea in particolare ha lo scopo di offrire una panoramica completa del proprio fisico e dello stato di forma. È inoltre possibile ricevere letture in tempo reale e avvisi in caso di frequenza cardiaca anormalmente alta o bassa, ritmi cardiaci irregolari e, più in generale, avere una maggiore informazione sulla salute del cuore con il monitoraggio dell'elettrocardiogramma e della pressione arteriosa.

Su Galaxy Watch7 debutta per la prima volta un processore a 3 nm e un sistema GPS a doppia frequenza. C'è poi l'ulteriore vantaggio di una CPU tre volte più veloce e un'efficienza energetica migliorata del 30%. Galaxy Watch7 è disponibile da subito in due dimensioni, quella grande con cassa da 44mm e quella piccola con cassa da 40mm offerte, rispettivamente, nelle colorazioni Green e Silver e Green e Cream.

I prezzi per il mercato italiano vanno dai 319 euro della versione piccola con Bluetooth ai 399 euro della versione grande con connettività LTE, alla versione Ultra proposti a 600€.

Samsung Galaxy Watch Ultra: nato per l'avventura, anche quella estrema

Resistenza e durata anche in condizioni estreme sono invece i capisaldi sui quali si basa il nuovo Samsung Galaxy Watch Ultra. Il nuovo smartwatch coreano vanta infatti una struttura in titanio di grado 4 e una resistenza all'acqua fino a 10ATM. È inoltre progettato per funzionare entro un'ampia gamma di altitudini, al punto che Samsung parla di una possibilità d'impiego compresa tra 500 metri sotto il livello del mare fino a 9.000 metri d'altezza. Galaxy Watch Ultra è pensato quindi per una fascia di clientela appassionata di avventura. Non a caso, il dispositivo può tenere traccia degli allenamenti in qualsiasi condizione e per qualsiasi disciplina: dal nuoto al ciclismo passando per il triathlon, giusto per fare alcuni esempi.

Tra le novità c'è il Pulsante rapido che consente di avviare e controllare istantaneamente gli allenamenti, oltre che mappare altre funzioni personalizzate. Galaxy Watch Ultra ha un display con un picco di luminosità di 3.000 nit che consente di avere una buona leggibilità anche in condizioni di forte luce ed è inoltre in grado inoltre di attivare una Sirena di emergenza a vantaggio della sicurezza.

Ultima, ma non meno importante, è la lunga durata dichiarata della batteria dei nuovi Galaxy Watch, che secondo il produttore garantiscono fino a 100 ore di funzionamento in modalità Risparmio energetico e 48 ore nella modalità Risparmio energetico allenamento. Galaxy Watch Ultra è disponibile per il mercato italiano nelle seguenti nella versione 47mm LTE ad un prezzo consigliato di 699 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.