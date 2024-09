Samsung Galaxy S23 5G: a soli 669€ è un best buy senza rivali

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un'offerta degna di nota; se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma potente ma compatto, dal prezzo contenuto, sappi che il Samsung Galaxy S23 5G è la scelta perfetta. E oggi, grazie all'offerta su Amazon a 669,00€, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questa è un'occasione da non perdere. C'è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine con Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine. Cosa aspetti? Corri a prendere il device e non pensarci troppo: a questa cifra è un best buy.

Samsung Galaxy S23 5G: ecco perché comprarlo

Il Samsung Galaxy S23 5G è dotato del processore di punta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, uno dei chipset più potenti e avanzati sul mercato. Questo significa che avrai prestazioni eccezionali, ideali per qualsiasi tipo di utilizzo, sia che tu stia giocando ai videogame più pesanti, navigando sul web, multitasking tra diverse app o lavorando con strumenti professionali. Il pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici ti permette di godere di una risoluzione Full HD+, con colori vividi e contrasti profondi, e poi, grazie al supporto per l'HDR10+, ogni dettaglio sarà più nitido e realistico. La tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 MP, ti permette di scattare foto incredibilmente dettagliate e nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla tecnologia Nightography e all’intelligenza artificiale avanzata. Non dovrai più preoccuparti di restare senza carica a metà giornata. Il Galaxy S23 5G è equipaggiato con una batteria da 3.900 mAh, ottimizzata per durare tutta la giornata anche con un uso intenso. Con Samsung Knox il terminale è protetto su più livelli, rendendo difficile l’accesso non autorizzato.

Uno dei maggiori vantaggi del Samsung Galaxy S23 5G è proprio il suo prezzo attuale su Amazon, sceso a 669,00€, IVA e spedizione incluse grazie alle offerte del giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.