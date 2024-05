Samsung Galaxy A25 in regalo se apri il conto online SelfyConto

Banca Mediolanum ha da poco lanciato una nuova iniziativa: i nuovi clienti di SelfyConto riceveranno in regalo un Samsung Galaxy A25, aprendo il conto online entro il 31 maggio. L'altro requisito da rispettare è l'accredito dello stipendio entro il 7 settembre. Se non si ha lo stipendio, lo si può sostituire con la pensione o con spese di 500 euro al mese per tre mesi. La promozione prevede inoltre la possibilità di sostituire lo smartphone Samsung con uno tra questi cinque premi: Xbox Series S, smartwatch Garmin Forerunner 55, Samsung Smart Monitor M5, AirPods di terza generazione e un Buono Regalo Amazon da 150 euro.

Samsung Galaxy A25 in omaggio con l'apertura di SelfyConto

SelfyConto figura tra i migliori conti online disponibili sul mercato. Oltre al canone gratuito per il primo anno per tutti, e fino ai trent'anni per gli under 30, offre prelievi senza commissioni in Italia e nel resto dei Paesi dell'Unione europea, più una carta di debito gratuita appartenente al circuito internazionale Mastercard.

Sono gratuite anche le principali operazioni bancarie, per esempio bonifici, addebiti delle utenze, i pagamenti di F23, F24, MAV e RAV. A tutto ciò si aggiungono anche le ricariche telefoniche a costo zero. Tornando al discorso carte, oltre a quella di debito è possibile richiedere una carta di credito e una carta prepagata, entrambe appartenenti al circuito di pagamento internazionale Mastercard.

Come anticipato nell'introduzione e nel titolo, l'iniziativa di Banca Mediolanum prevede di ricevere in omaggio il Samsung Galaxy A25: è il nuovo base di gamma del colosso coreano, uno smartphone ideale per chi ama l'ecosistema Samsung e vuole un telefono che duri più dei canonici 2-3 anni, grazie agli aggiornamenti garantiti per cinque anni.

La promozione è valida aprendo il conto online entro il 31 maggio, perfezionando il contratto con Banca Mediolanum non più tardi del 7 giugno e accreditando lo stipendio o la pensione entro e non oltre il 7 settembre.

