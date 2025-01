Samsung collaborerà con OpenAI per sviluppare la "TV AI"

Samsung Electronics starebbe collaborando con il creatore di ChatGPT, OpenAI, per sviluppare TV AI. Questo segna la strategia di Samsung per rimanere in testa nel mercato televisivo in continua competizione, dominato sempre di più dai marchi di TV cinesi low cost. Secondo le ultime notizie, sembra che Samsung voglia integrare le potenzialità AI di OpenAI nelle TV e rafforzare ulteriormente il suo predominio come marchio di TV più importante al mondo, un titolo che detiene da 19 anni di fila. In particolare, l’azienda sudcoreana e OpenAI hanno unito le forze in una "partnership aperta". Questa prevede l'integrazione di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale nei prodotti e nei servizi Samsung, in particolare nelle TV.

Samsung ha già annunciato la collaborazione con altri giganti tech come Google e Microsoft come parte della sua strategia per infondere l’AI nel suo ecosistema. L’azienda ha infatti recentemente introdotto Vision AI, che porta funzionalità simili a quelle degli smartphone nelle smart TV, come Click to Search (simile a Circle to Search), Live Translate, Generative Wallpaper e tanto altro.

Samsung: le possibili funzionalità delle nuove TV AI

Unendo le forze con OpenAI, Samsung mira a introdurre funzionalità innovative. Queste includono "ChatGPT" per la generazione di testo, "DALL-E" per la creazione di immagini, "Whisper" per il riconoscimento vocale e altri modelli AI di OpenAI. Alcune delle potenziali funzionalità della TV AI potrebbero includere: consigli di contenuti personalizzati, assistenti conversazionali, supporto multitasking, traduzione in tempo reale, consigli sanitari personalizzati e intrattenimento personalizzato. Ad esempio, gli utenti possono porre domande alla TV su un attore o un film che stanno guardando e ottenere consigli su programmi simili.

Tra le altre novità di Samsung, l'azienda ha stretto una partnership con Google per introdurre "Eclipsa Audio". Si tratta di una tecnologia audio 3D che ha sviluppato per competere con Dolby Atmos. OpenAI non ha ancora rilasciato dichiarazioni sul suo coinvolgimento con Samsung. Nel frattempo, si dice che Apple stia valutando idee per realizzare nuovamente TV. Tuttavia, prima che ciò si concretizzi potrebbe volerci un po' di tempo.