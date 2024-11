Apple potrebbe presto produrre le proprie TV

Nell'ultima newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg ha suggerito che Apple potrebbe esplorare l'idea di realizzare i suoi televisori. Ciò non è una novità, poiché voci simili circolavano online tra il 2009 e al 2011. Tuttavia, adesso sembra che l'azienda potrebbe essere, ancora una volta, incline a rilasciare un televisore a marchio Apple. Sebbene Gurman non abbia condiviso alcun dettaglio sul presunto set Apple TV, il giornalista ha rivelato che questo potrebbe essere uno dei vari prodotti per la smart home che l’azienda ha in programma di lanciare. Naturalmente, l'azienda vuole prima capire se il tanto vociferato hub per la casa intelligente montato a parete avrà successo. Ciò significa che questa idea è ancora lontana dall’essere concretizzata e che difficilmente verranno lanciati TV Apple prima di un paio d'anni.

Gurman ha osservato che "se il primo dispositivo fallisce – questo potrebbe essere un riferimento agli smart display – l’azienda potrebbe dover riconsiderare ancora una volta le sue ambizioni per la smart home". Ciò suggerisce che la realizzazione del set Apple TV dipende dal successo degli altri prodotti smart home dell'azienda. Se questi non avranno successo, il set TV potrebbe tornare a essere solo una voce.

Apple: l’azienda potrebbe lanciare solo TV top di gamma

Inoltre, sembra che Apple sia ancora nelle primissime fasi di valutazione della produzione di un televisore. Tuttavia, sebbene si tratti di una voce di corridoio, questo accende la possibilità che Cupertino affronti a testa alta l'industria dei televisori. Com’è noto, tale industria è attualmente dominata da attori cinesi e giganti della tecnologia coreana, come Samsung. Inoltre, le indiscrezioni hanno scatenato speculazioni su cosa Apple potrebbe includere in un televisore per distinguersi dai suoi rivali in termini di display, caratteristiche e, cosa più importante, prezzo. Se mai il progetto dovesse concretizzarsi, Apple potrebbe rilasciari solo un televisore di fascia alta. L’allora COO di Apple, Tim Cook, durante la Goldman Sachs Conference del 2010, ha affermato che la società non aveva "alcun interesse a essere nel mercato dei televisori". Naturalmente, con il tempo la posizione di Apple sulla questione potrebbe essersi evoluta.