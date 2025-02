Saldi eDreams: risparmia sui tuoi prossimi voli verso migliaia di destinazioni

eDreams è la piattaforma che ti permette di risparmiare sulla prenotazione di voli e hotel. Dopo i saldi per l'estate con sconti fino al 40%, eDreams si prepara a nuove promozioni: i Prime Days. Non parliamo di quelli di Amazon, ma di quattro giorni di offerte dedicate agli iscritti eDreams Prime. Iscriversi è semplicissimo: i primi quindici giorni sono gratuiti, quindi puoi usufruirne per prenotare la tua prossima vacanza.

Come prenotare voli economici con eDreams

Se sei alla ricerca di voli economici per la tua prossima avventura, eDreams è la soluzione ideale per trovare biglietti aerei ai migliori prezzi. Grazie a un avanzato motore di ricerca e a filtri intuitivi, potrai confrontare le tariffe di centinaia di compagnie aeree e strutture ricettive.

Come funziona? Basta selezionare l'aeroporto di partenza e la destinazione, inserire le date di viaggio, indicare il numero di passeggeri e confrontare le migliori offerte tra oltre 600 compagnie aeree e 40.000 destinazioni.

È consigliabile evitare i periodi di alta stagione, come festività e vacanze scolastiche, e scegliere voli infrasettimanali, da lunedì a giovedì, piuttosto che nel weekend. Optare per il pacchetto andata e ritorno può risultare più conveniente.

Arrivano le offerte del Prime Days

Con un pizzico di flessibilità nelle date e negli orari, potrai trovare voli economici e goderti la tua vacanza senza stress. In alternativa, prova eDreams Prime per ottenere sconti esclusivi su voli e hotel per tutto l'anno. Risparmia fino a 80 euro a volo, su tutte le compagnie aeree e in qualsiasi periodo. Avrai accesso anticipato alle promozioni, offerte su voli last minute e pacchetti vacanza.

L'iscrizione è gratuita per i primi 15 giorni, poi il prezzo tornerà a 69,99 euro l'anno. Dal 4 al 7 febbraio torneranno inoltre i Prime Days, che offrono sconti imperdibili sui viaggi dei tuoi sogni verso decine di destinazioni. Scarica l'app di eDreams per ricevere notifiche in tempo reale sulle offerte dedicate ai membri Prime.

Che tu voglia organizzare una vacanza in famiglia, un viaggio last minute o un weekend romantico, eDreams Prime è la chiave per risparmiare sui tuoi voli e soggiorni. eDreams si prepara a nuove promozioni di eDreams Prime per accedere ai prossimi saldi, in arrivo il 4 febbraio.

