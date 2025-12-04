Saily ti regala NordVPN e credito extra del 10%: viaggia con una eSIM

Vuoi restare sempre connesso durante il tuo prossimo viaggio? Con l'eSIM di Saily puoi: pensata per chi vuole connessione immediata, costi ridotti e massima flessibilità. Con l’acquisto di un piano dati da 10 GB o più, Saily regala NordVPN, uno dei servizi VPN più conosciuti al mondo. Inoltre, con l’offerta voucher a tempo, acquistando un voucher Saily ottieni un credito extra del 10%.

eSIM Saily: tutti i vantaggi principali

Una delle principali ragioni per scegliere le eSIM Saily è la loro capacità di attivarsi automaticamente all’arrivo a destinazione. Dopo aver scelto il piano dati e installato la eSIM tramite l’app, il servizio si attiverà non appena il telefono si connetterà alla rete locale, oppure entro 30 giorni dall’acquisto.

Con Saily non serve acquistare una nuova eSIM per ogni viaggio: puoi aggiungere nuove destinazioni direttamente dall’app, rendendo la tua eSIM un vero passaporto digitale valido in oltre 200 Paesi. Ideale per chi si sposta spesso o affronta diversi scali.

Saily offre una vasta gamma di pacchetti: da 1 GB fino ai piani regionali e globali. Ecco alcuni prezzi indicativi per destinazioni molto richieste:

Emirati Arabi Uniti – da $3,99

– da $3,99 Maldive – da $14,99

– da $14,99 India – da $3,99

– da $3,99 Tailandia – da $2,99

– da $2,99 Brasile – da $3,99

– da $3,99 Repubblica Dominicana – da $8,49

– da $8,49 Serbia, Pakistan, Sri Lanka – da $3,99

Un modo pratico e conveniente per evitare le tariffe elevate del roaming internazionale. Con l’acquisto di un piano da 10 GB o più, Saily offre NordVPN in regalo, per una maggiore sicurezza durante la navigazione, soprattutto quando utilizzi reti pubbliche. Per evitare spiacevoli sorprese, Saily invia avvisi automatici quando il consumo dati supera l’80%. I viaggi non seguono orari, e nemmeno il servizio clienti Saily: la chat è disponibile 24 ore su 24, pronta a intervenire per qualsiasi necessità tecnica o informativa.

Per un periodo di tempo limitato, acquistando un voucher Saily ottieni anche un credito extra del 10%: affidati all'eSIM Saily per il tuo prossimo viaggio.

