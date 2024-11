Saily: 5GB extra sulla tua eSIM con l'offerta Black Friday

Se ti stai preparando a un viaggio all'estero in cui sai che non avrai la copertura del roaming, l'offerta Black Friday di Saily arriva al momento giusto. Il noto servizio eSIM offerto dallo stesso team di NordVPN ti garantisce infatti fino a 5GB di connessione dati extra sul piano che avrai scelto: la promozione si applica in automatico all'acquisto del tuo piano dati.

Come funziona Saily e come attivare l'offerta

Saily non è altro che un piano dati eSIM personalizzabile per i tuoi viaggi all'estero. Offre le stesse funzioni di una SIM fisica senza la necessità che tu debba cambiarla con quella che hai attualmente: ti basta scaricare l'app, selezionare il paese della tua prossima destinazione e scegliere il piano dati più adatto per le tue esigenze.

Una volta completata la configurazione sarai pronto a partire: al tuo arrivo avrai subito una connessione dati attiva e non dovrai cercare una SIM locale con tutte le complicanze e le difficoltà che a volte possono sorgere in queste situazioni.

Il piano dati è personalizzabile a seconda delle tue esigenze e l'offerta Black Friday si attiva in automatico: scegliendo il piano con il maggior numero di GB riceverai 5GB gratuiti. Il pagamento è immediato e puoi utilizzare una sola eSIM per diversi paesi.

Non perdere altro tempo: scarica l'app di Saily, configura l'eSIM per il paese in cui ti prepari a viaggiare e dimentica le difficoltà e i costi del roaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.