SadServers: risolvere i problemi dei server è un sfida

SadServers è un interessante progetto grazie al quale è possibile mettere alla prova le proprie capacità nella risoluzione dei problemi che possono coinvolgere un server Linux. Il playground consiste in una serie di sfide "Capture The Flag" attraverso cui testare e potenziare le skill in proprio possesso in tema di debugging.

Come generare un "sad server"

Per dare il via ad un test è sufficiente cliccare sul pulsante "Give me a sad server". In questo modo si ha la possibilità di accedere ad un server remoto (mal)funzionante su una macchina virtuale con il quale interagire tramite una sessione sicura via SSH. Non vi sono limiti alle istruzioni che si possono indirizzare al sistema (via terminale) in quanto l'utente impersonerà da subito l'utente di root con tutti i privilegi ad esso associati.

Per ciascun problema da risolvere si ha a disposizione un determinato periodo di tempo superato il quale la macchina virtuale in cui è stato configurato il server, che è attiva su AWS, verrà semplicemente terminata. Nel caso si pensi di aver superato la sfida si potrà cliccare su "Check My Solution" e verificare l'esito della prova.

Test a difficoltà crescente

Come spesso accade con i test, SadServers potrebbe essere utilizzato anche per le selezioni in ambito lavorativo, sono presenti diversi livelli di difficoltà. Per risolvere un quesito di livello "Easy", ad esempio l'individuazione e l'arresto di un processo che potrebbe intasare il disco scrivendo dei log, potrebbero essere accordati non più di 10 minuti.

Vi sono poi delle prove di livello "Medium" e "Hard". Un quesito di livello medio potrebbe richiedere ad esempio di capire perché il container Docker di un'applicazione NodeJS non risulta avviabile. Nello stesso modo una sfida ancora più complessa potrebbe essere quella che prevede di riuscire ad inserire un record in un database che non lo accetta.

Sul sito ufficiale del progetto è possibile reperire una lista degli scenari proposti ai partecipanti.

Generalmente viene presentato un nuovo scenario alla settimana ma è possibile ricevere una notifica via email ogni volta che SadServers include un aggiornamento sotto forma di nuova sfida.