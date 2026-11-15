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Creare un sito web con la massima libertà creativa: IONOS azzera i costi per 12 mesi

Creare un sito web con la massima libertà creativa: IONOS azzera i costi per 12 mesi
Federico Pisanu
Pubblicato il 15 nov 2026
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Il sogno di tante persone è avere un sito web tutto loro, in cui raccontare passioni, idee o notizie. Quel sogno oggi può trasformarsi in realtà grazie all'intelligenza artificiale, sempre più presente anche nei servizi di web hosting. Ne è un esempio IONOS, provider di riferimento in Europa, che permette di creare un sito in pochi minuti partendo da zero.

Tutto quello di cui si ha bisogno è un'idea chiara del progetto che si vuole avviare. Dopodiché sarà l'AI a gestire la situazione, portando sul piano reale quanto immaginato fino a pochi minuti prima. E tutto questo è gratis per 1 anno se si aderisce al piano Plus, che include un dominio, l'ottimizzazione per il mobile, indirizzi e-mail professionali e una suite di strumenti di marketing.

Pagina offerta IONOS

ionos offerta

Aprire un sito è comunque solo il primo passo. Il dopo è altrettanto importante. Anche in questo caso IONOS risponde presente, inserendo nel proprio pacchetto un assistente SEO basato sull'intelligenza artificiale, utile per la creazione di testi finalizzati per migliorare la visibilità sui motori di ricerca, su Facebook e su altre piattaforme analoghe.

Su richiesta è anche possibile aprire un negozio online tramite cui offrire i propri prodotti o servizi professionali, raggiungendo un numero potenzialmente enorme di clienti in Italia e nel resto del mondo. Per le immagini e i testi delle schede prodotto si può inoltre fare affidamento sul generatore di immagini e testi AI.

La promozione del servizio di web hosting IONOS è valida per un periodo di tempo limitato. Consente, come detto, di aprire un sito web da zero in pochi minuti, senza la necessità di conoscere né informatica né programmazione. Al termine dei primi dodici mesi gratuiti, il piano Plus si rinnova in automatico al prezzo di listino in vigore in quel momento, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Pagina offerta IONOS

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