Dal prompt all’app, in pochi minuti. È quanto promette il Creatore di app AI, il nuovo strumento messo a disposizione dal provider di web hosting tedesco IONOS ai suoi utenti più creativi. Ora, nell’ambito dell’offerta del Black Friday, è possibile provarlo gratis con 25 crediti in omaggio.

Il piano protagonista dell’offerta è Explorer, ideale per testare l’idea che si ha in mente senza impegno, grazie all’utilizzo di 25 crediti AI. IONOS assicura che l’app creata rimane di proprietà dell’utente, in più i propri dati non vengono usati per addestrare l’intelligenza artificiale né sono condivisi con terze parti.

Con Explorer sono inclusi un’app, l’anteprima dal vivo via browser Internet, la possibilità di avanzare di piano in qualsiasi momento e la possibilità di partire da un semplice prompt o un template già pronto per l’applicazione. Per l’iscrizione al piano non sono richieste né la carta di credito né tantomeno coordinate bancarie.

Lo strumento di IONOS si rivolge in particolare agli utenti senza alcuna conoscenza tecnica. Non è necessario dunque essere in grado di programmare, ma è sufficiente descrivere la propria idea con un linguaggio naturale. Al resto penserà il generatore di app basato sull’intelligenza artificiale, che porterà a compimento una web app completa e subito pronta all’uso.

Ogni credito corrisponde a un’attività AI, anche se occorre tenere in conto che più il compito è complesso più alto sarà il numero di crediti che verrà consumato. A livello indicativo, la modifica di un colore o di un testo richiede 1 credito, l’inserimento di nuove sezioni o funzioni corrisponde a 2 crediti, mentre modifiche maggiori possono richiedere fino a 10 crediti.

Attraverso il Creatore di app AI di IONOS è possibile ad esempio costruire calcolatori di preventivi personalizzati, portali clienti, dashboard interne e strumenti di prenotazione. Ogni app generata è ospitata all’interno dell’infrastruttura di IONOS.

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