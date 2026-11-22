Il periodo del Black Friday rappresenta l'occasione giusta per poter puntare su un nuovo servizio di web hosting per il proprio sito web (già attivo o in fase di creazione).

Con IONOS, infatti, è possibile accedere al piano Plus con canone azzerato per il primo anno (poi 9 euro + IVA al mese).

A disposizione dei nuovi clienti, inoltre, IONOS include anche il dominio, SSL e email oltre a diversi altri vantaggi. C'è anche l'assistenza 24/7 in lingua italiana.

Per sfruttare la promo basta visitare il sito ufficiale di IONOS, accessibile qui di sotto.

Perché scegliere IONOS per il proprio sito web

IONOS mette a disposizione un servizio di hosting ricco di funzionalità e in grado di adattarsi alle esigenze dei clienti.

La versione Plus, proposta a costo zero per un anno, rappresenta un punto di partenza ideale, offrendo molti vantaggi aggiuntivi rispetto alla versione Standard, che rappresenta il piano base di IONOS.

Per gli utenti che attivano Plus, infatti, troviamo 200 GB di spazio su NVMe SSD, accesso esteso alle risorse del server, 2 caselle e-mail e dominio omaggio per un anno.

Sono incluse, inoltre, diverse funzionalità di sicurezza, con protezione antimalware per siti web, protezione DDoS e anche possibilità di backup automatici fino a 6 giorni.

IONOS propone un servizio completo e un'infrastruttura ridondante e georidondante (con uptime superiore al 99,99%) oltre alla possibilità di scegliere il CMS preferito e creare un sito web veloce e sicuro.

Per accedere subito alla promozione e attivare l'offerta che include il piano Plus gratis per un anno, basta seguire il link qui di sotto, avviando poi una breve procedura di registrazione online. Si tratta di una promo a tempo limitato riservata ai nuovi clienti che scelgono IONOS per la prima volta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.