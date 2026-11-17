Il piano Plus per il Web Hosting di IONOS è in offerta gratuita per un anno intero e ti mette a disposizione tutto quello che serve per avviare o trasferire un nuovo sito, un blog professionale o un portale aziendale senza alcun investimento iniziale sull'infrastruttura, partendo subito anzi con risorse generose e dominio incluso.

Un 100% di sconto che non si vede spesso e che ti mette a disposizione ben 200GB di spazio su storage NVMe SSD, una tecnologia molto più rapida rispetto ai dischi tradizionali che ti assicura caricamenti immediati delle pagine e tempi di risposta immediati da parte del database. A questo si affianca l'accesso esteso alle risorse del server, fondamentale per gestire senza rallentamenti i picchi di traffico improvvisi o l'installazione di plugin avanzati.

Nel canone azzerato sono inclusi anche un dominio omaggio per un anno e 2 caselle e-mail personalizzate, oltre all'integrazione con la CDN che distribuisce i contenuti su più nodi per garantire prestazioni migliorate indipendentemente dalla posizione geografica dei visitatori.

Infine, occhio alla sicurezza con uno scanner antimalware per siti web, uno strumento attivo che monitora lo spazio hosting per individuare e neutralizzare eventuali minacce prima che possano compromettere il funzionamento delle pagine.

Ricapitoliamo: 200GB di spazio, dominio omaggio, CDN e protezione gratis per un anno. Con IONOS elimini i costi di ingresso e dai subito possibilità al tuo progetto web di nascere e soprattutto crescere.

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