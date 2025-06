Roland Garros, il programma di domenica 1° giugno: a che ora giocano Musetti e Paolini

Day 8. Al Roland Garros è tutto pronto per le partite del quarto turno: il programma di oggi, domenica 1° giugno, prevede nel torneo singolare gli incontri di due tennisti italiani, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini, mentre nel doppio misto Errani giocherà con Vassarori, senza dimenticare nemmeno Lucia Bronzetti insieme alla statunitense Ann Li nel doppio femminile.

Prima degli orari delle partite di Musetti e Paolini oggi al Roland Garros, vi ricordiamo che lo slam parigino è visibile sui canali di Eurosport, inclusi nel pacchetto Sky Sport + Sky TV, ora disponibile al prezzo scontato di 21,90 euro al mese per 18 mesi. Con Sky Sport gli appassionati di tennis hanno l'opportunità di seguire tutti i tornei dei circuiti ATP e WTA (compresi i Masters 1000), i quattro slam, le Finals e la Coppa Davis.

Gli orari delle partite Musetti-Rune e Paolini-Svitolina

Lorenzo Musetti e Holger Rune si sfideranno sul Philippe-Chatrier non prima delle 20.15. L'incontro è stato inserito nella sessione serale del campo centrale del Roland Garros.

Sempre sul Philippe-Chatrier Jasmine Paolini affronterà la tennista ucraina Elina Svitolina alle ore 11.00, nel primo incontro della sessione diurna. A seguire ci sarà il match tra Rybakina e Swiatek, mentre nel pomeriggio riflettori accesi sulla sfida tra Ben Shelton e il favorito per la vittoria finale Carlos Alcaraz.

Per quanto riguarda invece la gara di doppio misto con protagonista la coppia Errani-Vavassori contro Jiang-Galloway, vi confermiamo che si disputerà sul Campo 7 come quarto match di giornata, con la sessione che avrà inizio alle ore 11.00. Appuntamento invece intorno all'ora di pranzo per il match della coppia Bronzetti-Li contro le belghe Kudermetova-Mertens, valido per il torneo di doppio femminile: la partita si disputerà sul Campo 6 come secondo incontro di giornata (la sessione comincerà alle 11.00).

Tra gli altri incontri più interessanti, segnaliamo le sfide Paul-Popyrin e Sabalenka-Anisimova sul Suzanne-Lenglen dove sono attesi anche Tiafoe e Altmaier come ultimo incontro di giornata. Anche sul Suzanne-Lenglen la sessione avrà inizio alle 11.00 di questa mattina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.