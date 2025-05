Roland Garros 2025, il programma di domenica 25 maggio: Musetti e Paolini subito in campo

Il Roland Garros 2025 prende ufficialmente il via quest'oggi, domenica 25 maggio, con la prima tranche di gare del primo turno. Tra gli azzurri scendono subito in campo Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini, rispettivamente semifinalista e vincitrice degli ultimi Internazionali d'Italia. Fafranno il loro esordio sulla terra rossa di Parigi anche Lorenzo Sonego, Luca Nardi, Matteo Nardi e Lucrezia Stefanini.

Musetti sfida Hanfmann, per Paolini c'è la cinese Yuan

L'ultimo incontro della sessione diurna del Philippe-Chatrier, il campo centrale dello slam parigino, avrà per protagonista il nostro Lorenzo Musetti: il carrarino se la vedrà contro il tedesco Yannick Hanfmann, reduce dalle qualificazioni. Sempre sul centrale, ma non prima delle 20.15, l'altro azzurro Lorenzo Sonego sfiderà lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 13 del torneo.

La vincitrice di Roma Jasmine Paolini farà invece il suo esordio sul Suzanne-Lenglen, impegnata nel quarto incontro della sessione diurna contro la tennista cinese Yuan Yue.

Sul campo numero 8 riflettori accesi sulla tennista azzurra Lucrezia Stefanini, che dopo essersi aggiudicata l'ingresso in tabellone sfiderà l'elvetica Jil Teichmann. Subito dopo toccherà a Luca Nardi, atteso dalla sfida contro un avversario ostico come l'ungherese Fabian Marozsan.

Infine, sul Court 13, Matteo Gigante giocherà contro il libanese Benjamin Hassan: entrambi sono reduci dalle qualificazioni.

