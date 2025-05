Roland Garros 2025, oggi gioca Sinner! Dove vederlo in diretta tv

Dopo la pubblicazione del tabellone, i riflettori si sono subito puntati su di lui: quando scenderà in campo il numero uno del mondo al Roland Garros 2025? La risposta è arrivata: il debutto di Jannik Sinner è in programma per questa sera, lunedì 26 maggio, nel prestigioso scenario del torneo parigino.

Il tennista altoatesino esordirà contro Arthur Rinderknech, giocatore francese attualmente numero 75 del ranking ATP. La sfida si disputerà sul campo principale, il Philippe Chatrier, e rientrerà nella sessione serale del torneo. L’inizio del match è previsto non prima delle 20:15 e si potrà vedere in diretta TV su Sky: adesso c'è un'offerta da non lasciarsi sfuggire.

Non solo Sinner: altri due italiani in campo oggi al Roland Garros 2025

A precedere Sinner, anche il confronto tra Atmane e Gasquet: il vincente di questo match potrebbe diventare il suo prossimo avversario al secondo turno. Ma l'altoatesino non sarà l'unico tennista italiano in campo al Roland Garros 2025 oggi. Sempre per quanto riguarda il torneo maschile, Darderi se la vedrà contro Korda (partita iniziata alle 10:30), mentre Zeppieri proverà a fermare la forza straripante di Alcaraz sulla terra battuta. Questa partita non si giocherà prima delle 12.20.

Con riferimento invece al tabellone femminile, alle 15.30 Bronzetti se la vedrà contro Aleksandrova, invece Cocciaretto scenderà in campo contro Townsend non prima delle 17.

