Robot aspirapolvere con navigazione laser, aspirazione da 5.500Pa e funzione di lavaggio (-56%)

Il robot aspirapolvere Lefant M2 è l'alleato perfetto per mantenere la tua casa sempre pulita con il minimo sforzo. Grazie alla navigazione laser DTOF, questo dispositivo mappa con precisione gli ambienti, offrendo una pulizia efficiente sia di giorno che di notte. Puoi personalizzare il piano di pulizia, impostando frequenze, potenza di aspirazione e flusso d'acqua per ciascuna stanza, per un’esperienza su misura che massimizza l’efficacia.

Con una potenza di aspirazione di 5500 Pa, il Lefant M2 rimuove polvere, detriti e peli di animali da pavimenti duri, tappeti e fessure, garantendo un ambiente domestico impeccabile. Inoltre, offre una funzione 2 in 1, con aspirazione e lavaggio, grazie al serbatoio dell'acqua da 300 ml. La regolazione del flusso d'acqua a 3 livelli permette una pulizia delicata o profonda, adattandosi perfettamente alle tue esigenze.

Il sistema PSD Obstacle Avoidance con una tecnologia a 190° permette al robot di evitare ostacoli come mobili e ciotole per animali, proteggendo gli oggetti domestici. Le molteplici modalità di pulizia includono la possibilità di impostare zone vietate, mirare a aree specifiche e programmare le sessioni. Il robot può memorizzare fino a 3 mappe per case su più piani.

Il controllo intelligente tramite l'app Lefant, Alexa o Google Home offre la comodità di gestire la pulizia a mani libere, integrandosi perfettamente con il tuo ecosistema di casa intelligente. Un’opzione ideale per chi cerca un pulito senza pensieri.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto XXL del 56% sul robot aspirapolvere Lefant M2 che viene venduto al prezzo totale e finale di 189,99€.