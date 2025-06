Risparmio smart e 100% rinnovabile: attiva oggi Octopus Energia

In un mercato dell’energia sempre più dinamico e incerto, Octopus Energy si distingue per trasparenza, sostenibilità e prezzi convenienti. Con due formule pensate per adattarsi a diverse esigenze – Fissa 12M e Flex – Octopus Energia propone un servizio conveniente, senza vincoli e alimentato da energia 100% rinnovabile.

Entrambe le offerte sono pensate per le utenze domestiche e attivabili fino al 04/06/2025. Che tu voglia bloccare oggi il prezzo o seguirne l’andamento di mercato, Octopus offre una soluzione chiara, competitiva e digitale.

Octopus Fissa 12M: la sicurezza di un prezzo bloccato

Per chi desidera proteggersi dalle fluttuazioni e avere una bolletta stabile, Octopus Fissa 12M è la scelta ideale:

Luce : 0,1232 €/kWh (materia prima)

Gas : 0,453 €/Smc (materia prima)

Commercializzazione: 84 €/anno per ciascuna fornitura

I prezzi della materia prima restano bloccati per 12 mesi, IVA e imposte escluse. Nessuna sorpresa in bolletta, solo semplicità e certezze.

Octopus Flex: la convenienza dell’indicizzazione

Chi preferisce approfittare delle eventuali riduzioni dei prezzi all’ingrosso può scegliere Octopus Flex, l’offerta a prezzo variabile:

Luce : PUN Mono + 0,011 €/kWh

Gas : PSVDAm + 0,08 €/Smc

Commercializzazione: 84 €/anno per ciascuna fornitura

Con Octopus Flex, la materia prima è indicizzata ai prezzi di mercato all’ingrosso (PUN per l’elettricità e PSVDAm per il gas), con un piccolo margine fisso. È l’opzione ideale per chi segue l’andamento del mercato e cerca flessibilità.

Energia sostenibile e servizio premiato

Octopus Energy garantisce luce 100% rinnovabile, proveniente da fonti certificate. A questo si aggiunge un servizio clienti premiato come uno dei migliori in Italia, sempre disponibile per supportare il cliente in ogni fase.

Tra i vantaggi:

Nessun intervento tecnico per il cambio fornitore

Attivazione rapida e digitale

Nessun vincolo di durata né penali in caso di recesso

Massima trasparenza su tariffe e condizioni

Come attivare l’offerta

Bastano pochi minuti e la tua ultima bolletta per attivare online una delle due offerte. Dopo l’attivazione, potrai eventualmente modificare potenza e classe dei tuoi contatori, senza costi nascosti. Per conoscere l'offerta completa di "Octopus Energy: Fissa 12M e Flex" clicca qui.