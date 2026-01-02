Risparmio e luce 100% rinnovabile: le proposte Octopus Energy

Prezzi comprensibili, condizioni senza sorprese e un modello che mette il cliente al centro. È su questi elementi che Octopus Energy costruisce le sue offerte luce e gas, proponendo soluzioni pensate per utenti domestici che vogliono capire davvero cosa stanno pagando, mese dopo mese. Le offerte Octopus Fissa 12M e Octopus Flex consentono di scegliere tra stabilità e flessibilità, mantenendo il controllo sui costi.
Octopus Fissa 12M: prezzo bloccato e serenità
L’offerta Octopus Fissa 12M, attivabile fino al 13 gennaio 2026, è pensata per chi desidera proteggersi dalle oscillazioni del mercato. Il costo della materia prima è bloccato per 12 mesi, permettendo una pianificazione più prevedibile delle spese domestiche.
La tariffa prevede un prezzo luce di 0,099 €/kWh e un prezzo gas di 0,35 €/Smc, con costi di commercializzazione pari a 72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas. Le condizioni sono chiare, senza vincoli o penali, con perdite di rete incluse e IVA e imposte escluse.
Octopus Flex: seguire il mercato con trasparenza
Per chi preferisce una soluzione più dinamica, Octopus Flex propone una tariffa indicizzata, legata ai prezzi all’ingrosso. La luce è indicizzata al PUN Mono + 0,0088 €/kWh, mentre il gas segue il PSVDAm + 0,08 €/Smc. Anche in questo caso, i costi di commercializzazione restano fissi a 72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas.
È una scelta adatta a chi accetta le variazioni del mercato con l’obiettivo di beneficiare di eventuali ribassi, mantenendo sempre una struttura tariffaria leggibile.
Energia rinnovabile e servizio riconosciuto
Entrambe le offerte includono luce 100% rinnovabile e non prevedono modifiche automatiche alla potenza del contatore o alla classe del contatore gas, che possono essere aggiornate successivamente.
Attivazione semplice e gestione digitale
Il processo di attivazione delle offerte Octopus è interamente digitale e pensato per ridurre al minimo burocrazia e tempi di attesa. È sufficiente una bolletta recente e i propri dati anagrafici per completare la richiesta online in pochi minuti. Il passaggio avviene senza interruzioni di servizio e senza modifiche automatiche alla potenza del contatore luce o alla classe del contatore gas, che restano invariate rispetto al contratto precedente. La gestione della fornitura avviene tramite area clienti online permettendo facilmente di monitorare consumi, costi e documentazione in modo trasparente.
