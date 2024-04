Risparmio annuale garantito con pCloud: piani a vita scontati del 37%

Stanco di pagare costi mensili o annuali per il tuo spazio cloud? Desideri una soluzione definitiva ed economica per archiviare i tuoi dati in tutta sicurezza? La risposta è pCloud, il servizio di cloud storage che offre piani a vita con sconti eccezionali del 37%. Il risparmio annuale è garantito!

Optando per un piano a vita, effettui un pagamento una tantum e ottieni accesso illimitato allo spazio cloud che hai scelto, senza pagare più. È come acquistare una casa anziché pagare un affitto per tutta la vita: un investimento che si ripaga nel tempo.

Risparmio annuale garantito con piani per ogni esigenza

pCloud mette a disposizione tre piani a vita:

500 GB a 199 euro: ideale se ti serve non troppo spazio per archiviare documenti, foto e file di piccole dimensioni.

ideale se ti serve non troppo spazio per archiviare documenti, foto e file di piccole dimensioni. 2 TB a 399 euro: perfetto per i contenuti multimediali , come foto ad alta risoluzione e video.

perfetto per i , come foto ad alta risoluzione e video. 10 TB a 1.190 euro: la soluzione ideale se sei un professionista e power user che ha bisogno di grandi quantità di spazio per archiviare file di ogni tipo.

Per quanto riguarda il pagamento, la flessibilità è di casa con pCloud. Puoi scegliere di saldare l'intero importo in una sola volta oppure comodamente in 3 rate tramite PayPal.

Per capire meglio il vantaggio economico dei piani a vita pCloud, prendiamo come esempio il piano da 2 TB. Con pCloud, il costo è di 399 euro una tantum, mentre con Google One dovresti pagare un abbonamento annuale di 99,99 euro.

Dopo quattro anni, il costo complessivo per entrambi i servizi sarebbe lo stesso. Tuttavia, a partire dal quinto anno, con pCloud avresti un risparmio annuale di ben 100 euro! Nel lungo periodo, il vantaggio economico diventa ancora più evidente, permettendoti di risparmiare centinaia di euro.

Adesso che hai capito cosa significa risparmio annuale garantito, non ti resta che cliccare sul bottone qui sotto, scegliere il piano a vita di pCloud e acquistarlo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.