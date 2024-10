Risparmiare grazie a una VPN è semplice: questo è il servizio da usare

Con una VPN è possibile ottenere un risparmio sugli acquisti online. Si tratta di un semplice trucco che permette di sfruttare le caratteristiche della VPN per poter accedere a prezzi più vantaggiosi quando si acquista un prodotto o un servizio.

Tutto si basa sulla possibilità di ottenere l'indirizzo IP di un altro Paese, rispetto a quello da cui avviene la connessione. Il meccanismo è semplice. Dall'app della VPN, infatti, basta scegliere un server situato in un altro Paese per accedere alla rete.

Ad esempio, chi si trova in Italia può scegliere un server in Turchia per accedere ai prezzi (generalmente più vantaggiosi per via di una moneta debole) riservati agli utenti turchi. In questo modo, una VPN può garantire, oltre a una connessione sicura, anche un risparmio.

La VPN da utilizzare per questo scopo è NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN. Il servizio in questione, infatti, è disponibile con un prezzo scontato di 2,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi.

L'offerta include 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia "soddisfatti o rimborsati" ed è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box riportato qui di sotto.

Perché scegliere NordVPN per risparmiare

NordVPN è la scelta giusta per utilizzare una VPN illimitata per risparmiare. Il servizio, infatti, mette a disposizione degli utenti un network di server che copre oltre 100 Paesi. In questo modo, è possibile "saltare" da un Paese all'altro fino a trovare la soluzione giusta per risparmiare.

Questo network permette di ottenere, facilmente, un IP di un altro Paese (elemento che torna utile anche per accedere alle piattaforme di streaming italiane dall'estero, durante un viaggio, ad esempio). Con NordVPN, inoltre, la connessione è protetta dalla crittografia, è senza limiti di banda e di traffico dati e c'è una politica no log. Il servizio è utilizzabile da 10 dispositivi, anche in contemporanea.

Con l'offerta in corso, NordVPN ha un costo di 2,99 euro al mese, con il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. . Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.