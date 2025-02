Risparmia sulle vacanze 2025 con le offerte su voli e hotel di eDreams

L'agenzia di viaggi online eDreams consente di risparmiare sia sui voli che sugli hotel delle vacanze 2025 grazie alle sue offerte Prime. Con eDreams Prime è infatti possibile ottenere il prezzo più basso garantito nelle migliori destinazioni, per quanto riguarda gli hotel che vanno per la maggiore, nonché beneficiare di un risparmio di centinaia di euro sui voli. E qualora un utente trovi un prezzo migliore, eDreams provvederà al rimborso del doppio della differenza.

Ecco alcuni esempi di offerte disponibili con eDreams Prime: volo per Madrid dal 10 al 19 aprile a partire da 28 euro per passeggero, oppure volo per Londra dal 13 al 16 marzo a partire da 33 euro per passeggero.

Come risparmiare sulle vacanze 2025 con eDreams

Per risparmiare sulle vacanze 2025 un'ottima soluzione è affidarsi alle offerte dell'agenzia di viaggi eDreams, in particolare quelle destinate agli utenti iscritti al programma eDreams Prime. L'iscrizione, che prevede un periodo di prova gratis della durata di 15 giorni (poi 69 euro l'anno), include più di 300 euro al mese in codici sconto esclusivi per voli e hotel, l'annullamento di qualsiasi prenotazione di volo, un risparmio di centinaia di euro su voli, hotel e noleggio auto, un'assistenza clienti VIP e il blocco del prezzo per 1 euro.

L'iscrizione a eDreams Prime richiede pochi semplici passaggi. Il primo è quello di selezionare il proprio volo o hotel dalla piattaforma, quindi una volta trovato bisogna scegliere la tariffa Prime: così facendo si avvierà in automatico il periodo di prova di 15 giorni, grazie al quale si potrà iniziare a risparmiare fin da subito. Al termine poi della prova gratuita, si potrà scegliere se abbonarsi a Prime al costo di 69 euro l'anno oppure no. Eventualmente, è disponibile anche il piano Prime Plus a 89,99 euro, tra i cui vantaggi si annovera ad esempio la prenotazione a prezzo Prime per 4 amici e/o familiari, anche se non si dovesse viaggiare con loro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.