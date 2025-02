Risparmia sulla tua prossima vacanza con le offerte di Lastminute.com per l'estate 2025

Ogni anno le vacanze sono più care, inutile girarci intorno. Dal biglietto aereo al soggiorno in hotel, passando per eventuali servizi extra come transfer, tour ed esperienze varie, ogni singola voce viene a costare di più rispetto all'anno precedente.

Esiste un modo per risparmiare? Sì, grazie ai pacchetti vacanza proposti dai siti web di viaggi che integrano un comparatore di prezzi per l'organizzazione dei viaggi. Uno dei punti di riferimento del settore è proprio Lastminute.com, che in questi giorni ha lanciato sul sito sito le offerte per l'estate 2025.

Le offerte di Lastminute.com per l'estate 2025

Ecco una selezione di offerte volo+hotel per la prossima estate di Lastminute.com:

Sharm El Sheikh da 241 euro a persona per 6 notti dal 15 al 21 settembre presso il Dreams Beach Resort di Sharm El Sheikh con voli inclusi e colazione

dal 15 al 21 settembre presso il Dreams Beach Resort di Sharm El Sheikh con voli inclusi e colazione Creta da 245 euro a persona per 7 notti dal 5 al 12 giugno presso lo Stella Beach con voli inclusi e colazione

dal 5 al 12 giugno presso lo Stella Beach con voli inclusi e colazione Tenerife da 360 euro a persona per 6 notti dal 9 al 15 giugno presso l'Allegro Isora con voli inclusi e colazione

dal 9 al 15 giugno presso l'Allegro Isora con voli inclusi e colazione Hurghada (Mar Rosso) da 426 euro a persona per 7 notti dal 16 al 23 giugno presso il Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh con voli inclusi (formula all inclusive)

dal 16 al 23 giugno presso il Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh con voli inclusi Mauritius da 1.013 euro a persona per 8 notti dal 6 al 14 settembre presso il Sunrise Attitude con voli inclusi

dal 6 al 14 settembre presso il Sunrise Attitude con voli inclusi Maldive da 1.155 euro a persona per 4 notti dal 9 al 13 giugno presso l'Ellaidhoo Maldives by Cinnamon con voli inclusi e colazione

dal 9 al 13 giugno presso l'Ellaidhoo Maldives by Cinnamon con voli inclusi e colazione Maldive da 1.595 euro a persona per 8 notti dal 4 al 12 luglio presso l'Adaaran Select Hudhuranfushi con voli inclusi (formula all inclusive)

Con Lastminute.com, oltre alla pianificazione e prenotazione di ogni aspetto del viaggio, è possibile prenotare anche esperienze personalizzate in base alla destinazione scelta, grazie alla partnership tra il portale e diversi fornitori del settore turistico. Per tutte le offerte volo+hotel per l'estate 2025, vi rimandiamo alla pagina dedicata del sito ufficiale Lastminute.com.

