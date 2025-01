Risparmia sui piani in cloud InternXT in sconto del 70%

Sei un professionista che ogni giorno ha bisogno di avere a disposizione documenti, progetti, foto, preventivi e presentazioni? Quando si è in ufficio è tutto più semplice accendendo il PC e facendo riferimento ai file salvati sulla memoria interna del dispositivo, ma come fare quando si è presso la sede del cliente, in viaggio in treno o in taxi o, ancora, si deve affrontare un’urgenza e non si ha il PC a portata di mano? Gli spazi di archiviazione in cloud rappresentano per tutti i professionisti una soluzione comoda e conveniente anche da questo punto di vista. InternXT con le promozioni sui suoi piani individuali, a vita e business offre diverse soluzioni convenienti. Scopri quella più adatta alle tue esigenze.

Tutto l’archivio sempre a disposizione, aggiornato e criptato

I servizi di cloud storage come quello offerto da InternXT non sono semplici spazi di archiviazione. Anche da questo punto di vista sono sicuramente convenienti potendo accedere ad archivi di 200 GB, 2 TB, 5 TB o 10 TB, ma è probabilmente più la sicurezza e l’accesso da qualsiasi dispositivo a fare la differenza.

Dal proprio PC o smartphone, ma anche da quello di un cliente o di un collega, inserendo le proprie credenziali si ha immediato accesso a tutto il proprio archivio. Così non solo si può rispondere prontamente a un’esigenza, a una domanda di un cliente o inviare un file a un collaboratore, ma ci si può liberare della preoccupazione di doversi muovere avendo sempre con sé il PC o un’unità di archiviazione fisica.

InternXT propone piani individuali e business in promozione con il 70% di sconto per avere spazi di archiviazione crittografata, condivisione protetta da password, la possibilità di caricare file fino a 20 GB di peso e l’accesso all’archivio da qualsiasi dispositivo. Prova InternXT per 30 giorni e scopri come può migliorare il tuo lavoro quotidiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.