Risparmia l’80% con TotalAV: pacchetto con VPN, antivirus e AdBlock in super promo

La nuova promo TotalAV offre una soluzione completa e accessibile per proteggere tutti i tuoi dispositivi: VPN veloce, antivirus premium e AdBlock in un unico pacchetto a 1,59 euro/mese. Con questa offerta puoi risparmiare l’80% sul prezzo standard e avere strumenti pratici per navigare in sicurezza, senza rinunciare alla semplicità d’uso.

Il meglio della sicurezza in un solo pacchetto

La forza di questa offerta sta nella combinazione di strumenti. La VPN TotalAV ti permette di crittografare la navigazione, rendendo private le tue attività online. È particolarmente utile quando ti connetti da reti Wi-Fi pubbliche, come in aeroporto o al bar, dove i dati personali possono essere più esposti.

Allo stesso tempo, la possibilità di accedere a contenuti soggetti a restrizioni geografiche ti offre libertà di utilizzo: che si tratti di vedere un film in streaming o di visitare un sito bloccato nel tuo Paese, con la VPN puoi farlo senza difficoltà.

Accanto alla VPN trovi TotalAV Antivirus, che difende i tuoi dispositivi da virus e malware. Ogni file scaricato viene controllato in tempo reale, così puoi lavorare, fare acquisti online o gestire le tue password con un livello di protezione costante. Infine, c’è Total Adblock, incluso nella promozione, che rimuove automaticamente gli annunci più fastidiosi.

Questa offerta è pensata per chi utilizza diversi dispositivi, visto che è compatibile con computer, smartphone e tablet. Con TotalAV hai quindi tre strumenti fondamentali in un unico pacchetto: VPN veloce, antivirus affidabile e blocco degli annunci. Tutto a soli 1,59 euro al mese, garanzia di rimborso e un risparmio reale dell’80%. Approfitta subito della promozione online.

