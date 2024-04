Risparmia fino al 66% sul tuo abbonamento Norton: c'è anche il nuovo Advanced

Sei preoccupato per la sicurezza dei tuoi dispositivi online? Norton ha la soluzione per te: un'offerta che ti permette di risparmiare fino al 66% sul tuo abbonamento Norton per il primo anno e garantire una protezione completa per te e la tua famiglia. Tra i prodotti scontati c'è anche Norton 360 Advanced, novità assoluta che offre anche una protezione completa delle informazioni personali.

Cosa offre Norton 360 Advanced

I piani in sconto sono quattro:

Norton AntiVirus Plus a 19,99 euro (sconto del 42%)

a 19,99 euro (sconto del 42%) Norton 360 Standard a 29,99 euro (sconto del 60%)

a 29,99 euro (sconto del 60%) Norton 360 Deluxe a 34,99 euro (sconto del 66%)

a 34,99 euro (sconto del 66%) Norton 360 Advanced a 44,99 euro (sconto del 665)

Parliamo di Norton 360 Advanced, il più completo tra gli abbonamenti proposti. Advanced non solo offre protezione dalle minacce in tempo reale, ma include anche funzionalità essenziali come il backup del PC nel cloud, Secure VPN per navigare in modo sicuro e anonimo, SafeCam per proteggere la tua webcam, un password manager e molto altro ancora. Offre inoltre protezione multi-dispositivo, che protegge fino a 10 device contemporaneamente con un solo abbonamento.

Norton 360 Advanced possiede, però, anche nuove funzionalità esclusive, ovvero:

Social Media Monitoring : mantieni i tuoi account sui social media al sicuro monitorando attività rischiose e contenuti inappropriati

: mantieni i tuoi account sui social media al sicuro monitorando attività rischiose e contenuti inappropriati Assistenza per il ripristino dell'identità : in caso di compromissione dell'identità, un esperto del ripristino ti guiderà attraverso il processo di recupero

: in caso di compromissione dell'identità, un esperto del ripristino ti guiderà attraverso il processo di recupero Assistenza in caso di furto del portafoglio: ricevi indicazioni su come proteggere la tua identità e bloccare le carte in caso di furto del portafoglio

Scegli l'abbonamento Norton che fa al caso tuo e risparmia: puoi accedere, grazie alla promozione in corso, a sconti fino al 66% su una selezione di prodotti Norton, inclusi quelli della linea 360. La promozione è valida per il primo anno di abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.