Risparmia con Fastweb Casa Light: l'offerta Fibra Ultraveloce

Se sei alla ricerca di un'offerta internet trasparente, veloce ed economica, Fastweb Casa Light potrebbe essere la scelta giusta per te. Con un prezzo competitivo e senza costi nascosti, Fastweb offre un servizio di connessione ultraveloce con una serie di vantaggi inclusi. Vediamo nel dettaglio l'offerta e il risparmio annuo che puoi ottenere.

L'Offerta: prezzo e vantaggi

L'offerta Fastweb Casa Light include:

Fibra ultraveloce per navigare senza interruzioni

per navigare senza interruzioni Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 , per una connessione stabile in ogni angolo della casa

, per una connessione stabile in ogni angolo della casa Attivazione inclusa , senza costi aggiuntivi

, senza costi aggiuntivi Accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy , per acquisire competenze digitali

, per acquisire competenze digitali Chiamate a consumo (15 cent/min verso fissi e mobili nazionali)

(15 cent/min verso fissi e mobili nazionali) 30 giorni di prova, con rimborso garantito se non soddisfatti

Il costo mensile è di 27,95€, ma se si attiva anche Fastweb Mobile, il prezzo scende a 23,95€ al mese. In questo modo potrai risparmiare sul tuo abbonamento. Con l’offerta base, il costo totale per un anno infatti è di 335,40€, mentre scegliendo di abbinare anche Fastweb Mobile, il costo si riduce a 287,40€. In questo modo puoi risparmiare 48€ all’anno semplicemente aggiungendo il servizio mobile.

Perché scegliere Fastweb

Oltre al prezzo conveniente, Fastweb si distingue per:

Trasparenza e zero costi nascosti : nessuna sorpresa in bolletta

: nessuna sorpresa in bolletta Sostenibilità : l'azienda punta a diventare Net Zero Carbon entro il 2035

: l'azienda punta a diventare Investimenti sulla rete : oltre 10 miliardi di euro investiti per offrire connessioni affidabili e veloci

: oltre 10 miliardi di euro investiti per offrire connessioni affidabili e veloci Inclusione digitale: accesso ai corsi formativi per migliorare le competenze digitali

L'offerta Fastweb Casa Light rappresenta una soluzione conveniente per chi desidera una connessione stabile e veloce senza vincoli e con la massima trasparenza. Attivando anche Fastweb Mobile, il risparmio annuo diventa ancora più interessante. Per conoscere l'offerta completa di Fastweb clicca qui.

