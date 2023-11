Risparmia 180€ sul notebook Asus con i7 12gen, 16GB di RAM e 15,6": SCONTO OUTLET

Il notebook ASUS offre un'esperienza visiva eccezionale grazie al display NanoEdge dalle cornici sottili, che garantisce una nitidezza straordinaria e angoli di visione ampi. Questo display è certificato TÜV Rheinland per ridurre i livelli di luce blu, contribuendo così a prevenire il rischio di affaticamento degli occhi, il che è particolarmente importante per sessioni di lavoro prolungate.

La cerniera lay-flat a 180° rende semplice la condivisione dello schermo con gli altri, mentre la retroilluminazione della tastiera assicura che tu possa lavorare in ambienti scarsamente illuminati con facilità.

Sotto l'elgante guscio, questo notebook è alimentato da un Processore Intel Core di Dodicesima generazione i7-1255U, una scheda grafica Intel Iris Xe, 16GB di RAM e un veloce SSD PCIE da 512GB. Questa potente configurazione è perfetta per affrontare qualsiasi attività quotidiana con facilità, che tu stia lavorando o ti stia godendo l'intrattenimento.

Grazie alla ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT), il notebook offre prestazioni elevate in modo intelligente, migliorando la stabilità e ottimizzando l'efficienza termica e il risparmio energetico. Questo significa una durata della batteria per tutto il giorno, un funzionamento più silenzioso e una temperatura più bassa per il laptop.

Su Amazon è presente uno sconto del 19% sul notebook Asus Vivobook 15 per un costo finale di 749€.