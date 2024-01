RISPARMIA 130€ sul notebook HP: MEGA SCONTO su Amazon

L'HP 15s-fq0010sl è un notebook che si distingue per il suo design elegante e le prestazioni ottimizzate. Con uno schermo da 15,6 pollici e un colore argentato naturale, il dispositivo offre un'esperienza visiva coinvolgente con una risoluzione Full HD da 1920 x 1080p e una tecnologia IPS Antiriflesso Slim che assicura una luminosità di 220 Nits.

Al suo interno, il notebook è alimentato da un processore Intel Celeron N4120, con una velocità fino a 1,1 GHz e frequenza di boost fino a 2,6 GHz. La memoria RAM integrata è di 4 GB DDR4, con una frequenza di 3200 MHz, e uno storage veloce grazie all'SSD da 128 GB, garantendo un avvio istantaneo e prestazioni efficienti.

Il design del dispositivo, con un chassis color Natural Silver, è caratterizzato da una webcam HD, porte HDMI, USB Type-C, lettore SD, jack audio, e cuffie/microfono. Sistema operativo Windows 11 S garantisce ottimizzazione per la sicurezza, con l'inclusione di Microsoft Office 365.

La batteria offre un'autonomia fino a 9 ore e 30 minuti, ideale per chi lavora in mobilità, e la funzione di Ricarica Rapida consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti circa, assicurando continuità nelle attività quotidiane. Con un peso di 1,65 kg e uno spessore di 1,79 cm, questo notebook HP rappresenta una soluzione versatile e affidabile.

Oggi, su Amazon, è presente un maxi sconto del 34% sul notebook HP per un costo totale d'acquisto di 249,99€.