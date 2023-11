Risparmia 130€ sul Microsoft Surface Laptop Go 2 con questa offerta Amazon

Su Amazon il Microsoft Surface Laptop Go 2 è in offerta a 649 euro, grazie allo sconto del 17% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Il modello in promo presenta la configurazione 8 GB di RAM e SSD da 128 GB, con il processore Intel Core i5 di undicesima generazione. Tra i suoi principali punti di forza la portabilità, la lunga autonomia di oltre 13 ore e l'ottima tastiera. L'offerta di Amazon sul notebook di Microsoft è disponibile su questa pagina.

Oggi Microsoft Surface Laptop Go 2 costa 130 euro in meno su Amazon

La promozione di oggi valida sul Surface Laptop Go 2 prevede la possibilità di restituire l'articolo fino al 31 gennaio 2024. Inoltre, per tutti gli utenti Prime le spese di spedizione sono gratuite.

Surface Laptop Go 2 è un PC progettato da Microsoft per offrire prestazioni al top per tutti gli utenti che lavorano in mobilità. Tra i suoi elementi più distintivi si annovera il display touchscreen da 12,4 pollici e la tastiera dall'ottima esperienza di digitazione. Presente anche una fotocamera in alta definizione, sensibilmente migliorata rispetto alle precedenti versioni.

Un altro elemento di forza del dispositivo è costituito dalle prestazioni al top del processore Intel-Core di undicesima generazione, che formano un connubio eccellente con la batteria a lunga durata.

Volendo, è possibile selezionare anche il pagamento rateale con Cofidis, previa accettazione della richiesta di finanziamento. Per conoscere l'esito della domanda sono sufficienti di solito pochi minuti.

Il Microsoft Surface Laptop Go 2 è in offerta a 649 euro su questa pagina.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.