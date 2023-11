RISPARMIA 120€ sul Notebook Chromebook di Lenovo: Amazon lancia il BEST BUY (-34%)

Un notebook Chromebook è un tipo di computer portatile che utilizza il sistema operativo Chrome OS, sviluppato da Google. Oggi il Lenovo Ideapad 3, un chromebook notebook targato proprio Lenovo, è in sconto del 34% per un costo finale di 229€.

Il notebook Lenovo è la scelta definitiva... a questo prezzo ancor di più!

Il notebook offre un display da 15.6" Full HD con risoluzione di 1920x1080 e pannello IPS, che garantisce immagini dettagliate e nitide da qualsiasi angolazione. Questo significa che potrai godere di una qualità visiva eccezionale. Al suo interno, è dotato di un processore Intel Celeron N4500 che offre prestazioni affidabili su un laptop sottile e leggero. La sua potenza consente di gestire compiti quotidiani con facilità.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, dispone di 64GB eMMC 5.1, ideale per conservare documenti di lavoro in modo veloce e sicuro. La RAM da 4GB LPDDR4x-2933 garantisce un'esperienza fluida durante le lunghe sessioni di lavoro.

Inoltre, con l'acquisto di questo Chromebook, potrai ottenere un anno di Google One, che offre 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per i tuoi file e foto senza costi aggiuntivi per un anno, un vantaggio notevole per la gestione dei tuoi dati.

Infine, il notebook è dotato di un Kensington Nano Security Slot, una soluzione innovativa per la sicurezza fisica dei dispositivi sottili, che è il 70% più piccolo rispetto al tradizionale slot di Kensington, garantendo la protezione del tuo dispositivo.

Amazon applica un ottimo sconto del 34% sul Lenovo Ideapad 3, il Notebook Chromebook di casa Lenovo, per un costo finale di 229€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.