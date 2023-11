RISPARMIA 100€ sul laptop da Gaming MSI: AMAZON OUTLET

MSI è diventata una delle principali aziende nel settore dei componenti per PC e dei prodotti da gaming. Oggi su Amazon è presente uno sconto del 10% sul laptop MSI per un costo finale di 899€.

Il laptop MSI è scontato di ben 100€ su Amazon

Il notebook MSI Thin GF63 si presenta come una soluzione eccezionale per gli utenti che cercano prestazioni avanzate e versatilità. Alimentato dal robusto processore i5-12450H, il laptop offre una spinta senza precedenti per affrontare progetti multitasking e giochi esigenti, garantendo una fluidità e una reattività straordinarie.

La presenza della potente GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Laptop GPU con architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, offre un'esperienza visiva straordinaria con ray tracing ultra-realistico e funzionalità IA avanzate come il NVIDIA DLSS.

Il Thin GF63 è progettato non solo per eccellere nelle prestazioni, ma anche per rimanere freddo e silenzioso sotto carico, adattandosi senza sforzo a qualsiasi ambiente. I display su misura, ottimizzati per i giocatori, offrono un'elevata frequenza di aggiornamento e immagini fluide, portando l'esperienza di gioco al livello successivo.

MSI dimostra la fiducia nella qualità dei suoi prodotti offrendo 2 anni di garanzia, anche per gli acquisti effettuati attraverso partita IVA. La connettività versatile del Thin GF63 consente di collegare facilmente tutti i dispositivi, garantendo un'esperienza completa per l'intrattenimento e la produttività.

Su Amazon oggi viene applicato uno sconto del 10% sul laptop da gaming di MSI per un costo finale di 899€ e 100€ risparmiati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.