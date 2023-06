risiOS 38: integrata Dash to Dock

Il panorama delle distribuzioni Linux è davvero vastissimo. Ne esistono per ogni gusto, preferenza ed esigenza. Quest'oggi vogliamo parlavi di risiOS. Si tratta di un sistema operativo Linux basato sui pacchetti presenti nei repository di Fedora. Dunque condivide con quest'ultima piattaforma tutta una serie di funzionalità davvero interessanti, ad esempio in risiOS 38 è disponibile il supporto completo a WireGuard, ovvero il protocollo open source sviluppato per consentire l'implementazione delle strategie adottate dalle VPN (Virtual Private Network) in modo tale da realizzare connessioni sicure punto-punto all'interno delle configurazione routed o bridged.

Altra feature davvero notevole è sicuramente Linux 6.2. una delle release più recenti del kernel open source. Proprio grazie Linux 6.2 gli utenti di risiOS possono godere della funzione di RV (Runtime Verification), che permette il controllo appunto delle operazioni del runtime verification subsystem che vanno poi ad efficientare i processi di esecuzione del kernel e dei diversi task. Oltretutto In Linux 6.2 è disponibile il protective load balancing per lo stack IPv6 ed il supporto per l'Intel asynchronous exit notification mechanism.

risiOS 38 offre alla propria community una UI (User Interface) personalizzata basata su GNOME Shell 44. Le modifiche eseguite all'interfaccia grafica di tale ambiente grafico open source mirano a rendere il tutto più user-friendly anche per i profani del mondo Linux. Ad esempio è stata integrata l'estensione per GNOME Shell chiamata Dash to Dock, che fornisce, come è forse intuibile dal nome, una utile dock dove poter ospitare le varie scorciatoie ai diversi programmi selezionati dall'utente.

In risiOS 38 è reperibile anche la comoda estensione chiamata Caffeine che va a bloccare la sospensione del display e l'attivazione dello screensaver tramite un semplice click del mouse. In questo modo l'utente può disabilitare o riattiviare tali funzioni al volo direttamente dal desktop senza andarsi a spulciare manualmente i vari setting all'interno del pannello di configurazione del sistema.