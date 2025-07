Riprenditi la tua privacy: con questo tool elimini i tuoi dati online

Oggi la maggior parte delle nostre informazioni personali circola online senza che ce ne accorgiamo. Numeri di telefono, indirizzi email, dati anagrafici e abitudini di navigazione vengono raccolti e venduti da aziende che vivono di questo commercio invisibile.

Ma c'è un modo semplice per dire basta: si chiama Incogni, il servizio che si occupa di cancellare in automatico i tuoi dati personali da broker e database pubblici. E in questo momento puoi averlo con il 50% di sconto sul piano annuale, con prezzi a partire da 7,29€ al mese. Un piccolo investimento per riconquistare il controllo su ciò che ti riguarda davvero.

Con Incogni avrai di nuovo la tua privacy online

Incogni si presenta come un assistente digitale per la protezione dei dati: dopo averlo attivato, il servizio invia richieste legali di cancellazione a decine di data broker che operano online, seguendo le normative sulla privacy (come il GDPR europeo o il CCPA in California).

Non serve alcuna competenza tecnica: ti registri, autorizzi Incogni a rappresentarti, e il sistema comincia a operare per tuo conto. In pochi giorni, ricevi i primi aggiornamenti sull'eliminazione dei tuoi dati da siti e archivi di aziende che non dovrebbero conservarli. E la procedura continua anche nei mesi successivi, con controlli e nuove richieste automatiche.

Il vantaggio? Meno spam, meno pubblicità mirata, meno rischio di furti d'identità e tracciamenti indesiderati. E soprattutto, una sensazione concreta di protezione in un web sempre più affamato di informazioni personali.

Adesso puoi avere Incogni con il 50% di sconto: i prezzi partono da 7,29€ al mese. Insomma, un piccolo investimento per un grande risultato: grazie a questo tool non dovrai più preoccuparti di telefonate spam, truffe online ecc. Per approfittare della promozione basta andare sul sito del servizio.

