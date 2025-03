Ripetitore WiFi AVM Fritz! compatibile con WiFi 6 e Dual Band, con la Festa delle Offerte di Primavera costa POCHISSIMO

AVM Fritz! è un brand molto attivo nella produzione di dispositivi legati all'utilizzo di internet e oggi, su Amazon, per la Festa delle Offerte di Primavera viene messo in sconto del 35% il suo ripetitore WiFi che viene venduto a 61,99€. Approfittane adesso!

Maxi sconto Amazon: ripetitore WiFi AVM Fritz! ad un prezzo choc

Il ripetitore WiFi AVM Fritz! è la soluzione ideale per portare il Wi-Fi 6 ultraveloce in tutta la tua casa, offrendo una connessione stabile e potente in ogni angolo. Grazie alla selezione automatica intelligente della banda, il dispositivo si adatta automaticamente alla banda più veloce disponibile: banda a 5 GHz (fino a 2.400 Mbps) e banda a 2,4 GHz (fino a 600 Mbps), assicurando prestazioni ottimali per tutti i tuoi dispositivi.

Progettato con Wi-Fi 6, questo ripetitore è perfetto per reti domestiche sofisticate, in grado di gestire una varietà di dispositivi finali WLAN in uso simultaneo, senza compromettere la velocità o la stabilità.

Inoltre, supporta canali da 160 MHz per offrire velocità Wi-Fi incredibili fino a 3.000 MBit/s (WLAN AX), mentre la porta LAN Gigabit consente di creare un ponte LAN o collegare dispositivi di rete privi di funzione Wi-Fi.

Grazie alla tecnologia Wi-Fi Mesh, il Fritz!Repeater 1200 AX unisce più punti di accesso Wi-Fi in un'unica rete intelligente, garantendo prestazioni elevate e una copertura senza interruzioni. L'installazione semplice e sicura è resa ancora più facile grazie al pulsante WPS, che permette di configurare il dispositivo in pochi istanti. Il ripetitore AVM Fritz! è compatibile con tutti i router wireless in commercio, rendendolo una scelta versatile e affidabile per migliorare la tua rete domestica.

