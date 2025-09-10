Riparti a settembre con una nuova VPN: ecco PIA in offerta a meno di 2 euro al mese

Per quanti sono alla ricerca di una VPN veloce e allo stesso tempo affidabile, tra le migliori offerte del momento segnaliamo quella di PIA (Private Internet Access), che propone il piano della durata di due anni a 1,99 euro al mese. La promozione in corso sul sito ufficiale prevede inoltre due mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Private Internet Access è un fornitore VPN con sede negli Stati Uniti, e ad oggi viene considerato dagli esperti uno dei punti di riferimento del settore. Tra i suoi principali punti di forza l'utilizzo del servizio su un numero illimitato di dispositivi, la natura open source del progetto e una politica 100% no log.

PIA VPN in offerta a 1,99 euro al mese per due anni

L'utilizzo di Private Internet Access può risolvere diverse problematiche legate ad esempio al lavoro in smart working, una su tutte la connessione poco sicura alle reti Wi-Fi pubbliche. Grazie a PIA è infatti possibile connettersi in modo sicuro alle reti non protette, come quelle di hotel, aeroporti, treni, centri commerciali e ristoranti.

Un altro caso d'uso può riguardare la visione di un contenuto streaming non disponibile in Italia, così come l'accesso a un catalogo più folto in termini di contenuti delle principali piattaforme streaming oggi presenti sul mercato. Tutto questo grazie alla modifica a proprio piacimento della posizione virtuale, sfruttando l'ampio elenco di server VPN dislocati in tutto il mondo.

Tornando alle funzionalità esclusive di PIA, segnaliamo tra le altre cose il monitoraggio gratuito di eventuali violazioni del proprio indirizzo e-mail più una velocità di connessione superiore alla media, in virtù della rete proprietaria da 10 Gbps.

La promozione in corso, che consente di attivare il piano della durata di due anni a 1,99 euro al mese e ottenere altri due mesi extra gratuiti, è valida per un periodo di tempo limitato.

Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati