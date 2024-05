Rimuovi i tuoi dati dai database dei broker all'istante con Incogni (nuova offerta)

Se ricevi numerose chiamate ed email spam durante il giorno, il problema è da ricondurre ai tuoi dati personali presenti nei database dei broker. Non è più un mistero ormai che i dati siano il nuovo "oro" online, come non lo è nemmeno l'esistenza di aziende nate per trarne profitto.

Sembrava che il Registro pubblico delle opposizioni potesse fermare questa pratica, ma a distanza di qualche tempo è lecito pensare il contrario. Una delle soluzioni più efficaci è invece Incogni, il servizio realizzato dagli stessi sviluppatori di Surfshark grazie al quale è possibile rimuovere i propri dati dai database dei broker all'istante. Te ne parliamo oggi perché puoi beneficiare della nuova offerta per risparmiare il 50% sul prezzo dell'abbonamento annuale: tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina dedicata alla promozione su Incogni oppure cliccare sul bottone qui sotto.

Incogni: il piano annuale è in offerta a metà prezzo

Il funzionamento di Incogni è piuttosto semplice. Per prima cosa occorre creare un account e indicare quali dati personali devono essere rimossi. Subito dopo Incogni contatterà le aziende per rimuovere i tuoi dati dai loro database. Durante la procedura, riceverai un quadro completo dei progressi in corso, con aggiornamenti puntuali sulle richieste completate e quelle ancora attive.

Un servizio come Incogni è importante per ridurre in maniera significativa email e telefonate spam, che possono rovinare la propria routine quotidiana. Un altro vantaggio è la protezione dalle più sofisticate truffe online, il cui obiettivo è spesso e volentieri quello di sottrarre i dati di un utente, fino ai casi più preoccupanti in cui si registra un vero e proprio furto d'identità.

In queste ore il piano di un anno di Incogni è in offerta a 6,49 euro al mese invece di 12,98 euro, grazie al 50% di sconto della nuova promozione. Per aderire all'offerta, collegati a questa pagina di Incogni o clicca sul bottone posizionato qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.