Rimborso completo dell’abbonamento con questa VPN

Quando si tratta di privacy online, ci sono due cose da tenere a mente: va messa al sicuro e possibilmente usando un servizio valido e che costi poco. Se poi ti offre anche la possibilità del rimborso completo dell’abbonamento, meglio ancora. Ma chi arriva a tanto? Abbiamo un nome su tutti: CyberGhost VPN.

Il pacchetto proposto è in sconto dell’82%. In pratica, lo paghi soltanto 2,19 euro al mese. A questo prezzo vengono aggiunti anche 2 mesi gratuiti extra. Alla fine, potrai stare tranquillo per 27 mesi in totale.

Rimborso completo dell'abbonamento con CyberGhost: ecco come

CyberGhost VPN crittografa il tuo traffico online e nasconde il tuo indirizzo IP, mantenendo le tue attività sempre private. Non importa se vuoi accedere a contenuti streaming, fare acquisti online o semplicemente navigare: la tua identità e posizione rimarranno anonime.

Sottoscrivendo un solo abbonamento, puoi usare contemporaneamente fino a 7 dispositivi. Siccome abbiamo accennato al traffico crittografato, l’infrastruttura usata è l’AES a 256 bit, la più sicura di tutte. Inoltre, la politica no-log dell’azienda non registra o memorizza il tuo traffico online.

CyberGhost ha server sparsi ovunque nel mondo, quindi potrai accedere anche ai contenuti geograficamente bloccati. Una volta che lo fai, non avrai più il problema dei limiti di banda, tanto fastidiose quando guardi un film in streaming, visti i continui rallentamenti o buffering. Inoltre, puoi installare la VPN non soltanto sui dispositivi mobili e non, ma anche sulla smart TV e, addirittura, sul router e la console di gioco.

Per ogni problema o dubbio, puoi contattare il servizio di assistenza, disponibili 24 su 24, 7 giorni su 7. Puoi stare tranquillo su questo aspetto, perché gli operatori sono sempre professionali e capaci. Infine, il rimborso completo dell’abbonamento. Se, per qualche motivo, il servizio VPN non ti soddisfa, puoi richiederlo entro 45 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento. Non ti resta che abbonarti subito, anche perché la promo con l’82% di sconto mica durerà per sempre!

